Lo que dice la nueva canción de Belinda, ¿está dedicada a Christian Nodal?

El más reciente tema musical de Belinda está dando de qué hablar, pues los cibernautas se preguntan si el tema "A las 12", que habla de una ruptura amorosa, estaría dedicado a su exnovio Christian Nodal.

El tema, intepretetado por Belinda y la española Ana Mena se estrenó hace unas semanas, entre sus estrofas dice: "¿Te acuerdas de mí?, ¿dónde estás?. Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme".

Lo que alborotó a los fans de la expareja Nodeli, fue una publicación que la intérprete mexicana colgó en sus Instagram Stories, donde se lee un post de la cuenta spotifyspain, donde aparece Belinda junto con Ana Mena con un letrero del título de la canción y lo siguiente:

"Dos artistas de voz irrepetible y corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?". "Si estos temas fueran películas, ¿de qué sois más?¿Team amor o team desamor?".

Muchos cibernautas interpretaron que tal vez este tema, que suma casi 5 millones de reporducciones en YouTube, estaría dedicado al intérprete de regional mexicano. ¿Será?...

Hace unos días, la voz de "Sapito" habló con la revista "Vogue" sobre su relación con Christian, y confesó que se arrepentía de haber expuesto en los medios dicho romance, además de admitir que "escogió mal".

"Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos", expresó.

Recién que Nodal y Belinda terminaron, el cantante de 23 años lanzó el tema "Ya no somos ni seremos"; horas después, Belinda lanzó "K-bron", tema que en definitiva fue una respuesta a la polémica ruptura en la que ya habían planes de matrimonio.

Parte de la letra de dicho tema, dice: "Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento, ooh".

Letra de "A las 12"

Tú y yo frente al mar

¿Te acuerdas de mí?, ¿dónde estás?

Yo quisiera verte, convencerte

De que vuelvas otra vez a quererme

Fue tan mágico, melancólico

Tan nostálgico, tan ilógico

Volver a perderte, quisiera volverme

Y otra noche yo en tus brazos perderme

Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las 12? (Beli, Ana Mena)

Solo duermo pa verte, pa soñarte un poquito

Cómo extraño tu boca y eso' ojo' bonito'

Fuimo' lo más lindo que hay

No me digas goodbye, no me digas goodbye

Si esto era guay (guay)

Fue una guerra de besos que a ti te ponía loquito

La camisa te dejaste, y yo esa no me la quito

Vuelve a darme un besito, babe, a quererme bonito

Yo quiero devolverme a ese veranito

Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las 12?

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las 12?

