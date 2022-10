“Lloraba todos los días”: Conoce la dura infancia de Mila Kunis

Mila Kunis es actualmente una de las actrices más queridas y talentosas de Hollywood. La mayoría de las personas la conocieron con el personaje Jackie Burkhart en “That 70’s Show” pero Kunis también ha brillado en producciones como “Padre de familia”, “Ted” y muchas más.

La pareja de Ashton Kutcher nació en Chernivtsí en 1983. En aquel entonces Chernivtsí formaba parte de la Unión Soviética, pero actualmente dicha ciudad forma parte de Ucrania. Cuando Kunis tenía 7 años ella y su familia se trasladaron a los Estados Unidos buscando una mejor vida.

“Toda mi familia estuvo en el Holocausto. Mis abuelos fallecieron y no muchos sobrevivieron. Después del Holocausto, en Rusia no se permitía ser religioso. Así que mis padres me criaron para saber que era judía. Sabes quién eres por dentro”, aseguró Kunis.

“Lloraba todos los días”, aseguró Kunis en una recientemente entrevista cuando le consultaron sobre su infancia. “Cuando estaba en la escuela todavía veías carteles antisemitas”, dijo Mila Kunis. Incluso la actriz recordó el día en que una de sus amigas en segundo grado vino a casa un día llorando. “Su madre preguntó por qué y ella dijo en la parte de atrás de su asiento había una esvástica. Este es un país que obviamente no te quiere”, concluyó la actriz.



Mila y su familia decidieron trasladarse a los Estados Unidos. Llegaron a Nueva York con tan solo 250 dólares. Algunos días no tenían para comer. En Ucrania su padre era ingeniero mecánico y su madre era profesora de física, pero cuando llegaron a los Estados Unidos no pudieron validar sus estudios y por lo tanto no lograron conseguir trabajo de lo que habían estudiado.



El padre de Mila Kunis se desempeñó como taxista e incluso pintor. Su madre consiguió trabajo en una farmacia. “Lloré todos los días. No entendía la cultura. No entendía a la gente”, reveló Kunis. La actriz encontró dificultades a la hora de aprender el idioma y acostumbrarse a la cultura estadounidense. “Bloqueé el segundo grado por completo. No lo recuerdo. Siempre hablo con mi mamá y mi abuela sobre eso. Era porque lloraba todos los días”, afirmó la protagonista de “Luckiest Girl Alive”.