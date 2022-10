Livia Brito anunció una feliz noticia que afecta directamente a “La desalmada 2”

“Mujer de nadie”, “La piloto” o “El triunfo del amor” son solo algunas de las producciones que han contado con el protagónico de Livia Brito.

Sin embargo, no podemos negar que una de las telenovelas más exitosas de Livia Brito fue “La desalmada”, donde compartió pantalla con José Ron, Marjorie de Sousa, Marlene Favela, Eduardo Santamarina, entre otros.

¿Se realizará “La desalmada 2”?

Desde que finalizó “La desalmada”, los fanáticos de la telenovela le han pedido a Livia Brito y a Televisa que por favor comiencen a trabajar en una segunda temporada. Sin embargo todo apunta a que esto no podrá ser posible.

"Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba superemocionada, yo lo quería hacer […]. Tuve plática con el Güero Castro (productor ejecutivo), tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme”, aseguró Brito.

No podemos negar que ésta es una gran noticia para Livia Brito, pero la misma ha dejado un sabor agridulce entre los fanáticos de “La desalmada”, quienes ahora tendrán que esperar más tiempo para poder ver a su heroína en la pantalla chica.



Foto: Livia Brito. Fuente: Instagram @liviabritopes

"Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme y por eso se detuvo un poquito la producción de ‘La desalmada 2’. Yo estoy esperando que sean cuates, mellizos, gemelos, que sean dos de una vez porque soy una persona que me gusta todo el tiempo estar trabajando, entonces obviamente cuando esté embarazada y cuidando a mis bebés voy a querer estar con ellos y dudo mucho que a los 3 meses vaya a estar trabajando la verdad", finalizó Livia Brito.