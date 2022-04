Al fin Lis Vega ha roto el silencio luego de que sus cambios físicos, especialmente del rostro, se han vuelto tema de conversación, pues su apariencia poco o nada se parece a la de hace unos años, pero por fin la actriz refiere que no le importa lo que digan de ella porque es feliz así, como ella misma lo expresó en un reciente encuentro con medios de comunicación.

“Cuál es el problema, es mi decisión, me gusta tanto que lo vuelvo a hacer cada 8 meses por encima de mis papás que no les gusta, a mi mamá o por encima de amigos que me dicen: estás muy exagerada y yo '¡no me importa!', a mí me gusta lo que veo y la Lis de antes, la gente que quiera vivir en la Lis de antes pues los invito a que sigan allí en el pasado, esa persona no existe, ni internamente ni externamente”, dijo en tono serio.

Agregó que se modificó los labios luego de sufrir una caída hace años en el Salón México, en esa ocasión le tuvieron que poner nueve puntos en los labios y posteriormente se introdujo ácido hialurónico.

Lis es una vedette, bailarina y actriz Cubana que ha participado en telenovelas como “Contra viento y marea”, “Duelo de pasiones” y “Santa Diabla”.

Sus cambios físicos han sido criticados por paisanas suyas como Niurka, quien aseguró que auque era menor que ella, se veía "más estirada".

"Tiene diez años menos que yo y está más estirada que yo".

En una entrevista con Un Nuevo Día, Lis dijo la respecto:

"Para mí ha sido muy difícil el ponerme labios, el querer avanzar en la vida, sanar mi alma, ser otra persona, recuperar mi vida, y todo viene por un sinfín de problemas que tenemos, inseguridades”.

Actualmente, Lis es parte del proyecto de Hoy, “Las estrellas bailan en hoy”, que se estrenará el próximo 2 de mayo. Allí, famosos y famosas compiten con sus mejores pasos de baile.

El antes y el después de Lis Vega



Lis Vega en 2013 y en 2022. Clasos/Instagram.



Clasos/Captura de su presentación en el programa "Sale el sol"

