Lety López enaltece la música regional mexicana

Desde los cuatro años Lety López ya sabía que quería estar arriba de un escenario cantando, pero a los 12 estaba convencida que la música mexicana era para ella, pese a que es un género que no está pasando por un buen momento en cuanto a la cantidad de intérpretes.

“Sé que hay mucho talento en México, hay excelentes exponentes, aunque no los veamos, lo que hace falta es esa cadena de oportunidades. Se necesita que nos unamos como género, que las personas que nos dedicamos a defender la música ranchera, abramos puertas unos para otros”, dijo la intérprete.

Ante esta situación se creó el movimiento Mujeres del regional, organizado por la cantante Diana Reyes, con el fin de abrir más espacios y ayudarse unas a otras, porque considera que si una sobresale se abren las puertas para las demás.

“Así sucesivamente una cadena de llevar música al público, que éste pueda apostar por ella, pueda decidir si se da la oportunidad de escuchar esta música, de hacerla sonar en la radio y de hacer más eventos con la música ranchera”.

Con su nuevo álbum "Quédate conmigo", se puso en las manos de Pepe Aguilar que es un productor que combina la tradición con lo actual, por eso cree que es un sueño hecho realidad para ella.

“No ha sido fácil este camino, ha sido de altas y bajas y ha habido momentos que uno quiere tirar la toalla y decir, ya no puedo más, pero mi papá siempre me ha regalado una frase que llevó en el corazón, ‘cuando más desesperada te sientas, recuerda cuál es tu pasión y escucha al público, porque en él está la voz de Dios’, si eso te hace feliz estás en el camino correcto, eso es lo que me tiene de pie y es lo que quiero transmitirles a las mujeres con mi música. Mi intención siempre ha sido darle un toque muy personal, muy fresco, pero sin abandonar la esencia de esta música tradicional”.

Otra de las cosas que le inyectan ánimo a Lety López, en esta misión de llevar a las nuevas generaciones la música ranchera, es ver cómo surgen figuras más jóvenes en este género musical, como Ángela Aguilar, Alex Fernández o el propio Christian Nodal, que ya hecho su incursión con el mariachi norteño.

“Necesitamos más exponentes de la música ranchera para que nos abran más espacios, y se está dando, me da mucho gusto que sean jóvenes para transmitirle a las nuevas generaciones que la música ranchera no tiene que ser percibida como antigua o aburrida, sino que es una gran riqueza que tenemos en nuestro país y que siempre se puede reinventar, sin abandonar su corazón”.

Una muestra de lo que le ha dado la música vernácula, es su protagónico en el musical "Mentiras", el cual realizó hace más de seis años y que esta noche la gente podrá disfrutar, gracias a la magia del streaming a través de Ticketmaster Live.

La actriz comentó que, a pesar de estar viviendo una situación poco común, la comunidad artística sigue buscando la manera de acercarse a la gente, por el eso el internet y las redes sociales han sido un instrumento muy poderoso para hacerlo, además de que, si no hubiera sido por esta pandemia, el volver a ver Si nos dejan aunque fuera en video, no hubiera sido posible.

“Afortunadamente Morris Gilbert, que es el productor de esta obra, tenía esta grabación de alta calidad y nos dio un regalo a todos, así que el elenco estamos muy emocionados porque la vamos a ver por primera vez con el público, después de seis años que acabó la temporada y esto puede prestarse a una posibilidad de que la vuelvan a montar en un futuro”.

En esta historia, que al principio se desarrolla en blanco y negro para después pasar al color; ella daba vida a Paloma, un joven de buena familia que se enamora de José Alfredo (Mariano Palacios), un jornalero que sueña con volverse un gran artista.

“Me encanta la personalidad de esta mujer, porque es muy entrona, apasionada y que va por lo que quiere, en este caso el amor de su vida, y recuerda mucho a las grandes actrices del cine de oro. Me gusta mucho esa parte del empoderamiento, de creer en uno mismo, en lo que sabes hacer, es importante ese amor propio y defender lo que quieres, por eso Paloma se me hacía un personaje muy inspirador, porque a pesar del contexto de la obra, ella era una mujer que se atrevía, pese a las reglas de su papá, a apostar por aquello que amaba”.

López explicó que este montaje de José Manuel López Velarde, es muy costoso y además requiere mucho trabajo humano, porque es el mismo reparto el que mueve la escenografía para recrear los cuadros que esta historia necesita; pero ahora que no debe estar en escena cuidando cada detalle, planea disfrutar como espectadora esta transmisión.

“Me cuesta mucho verme, pero creo que ahora después de muchos años puedo disfrutar el trabajo que hemos realizado, porque es una obra que añoro mucho, me acuerdo de los primeros acordes del prólogo y me emociona, creo que voy a llora, a sentir esa cosquillita y las mariposas como si fuera a dar la función esta noche. Me voy a dar el permiso de disfrutarla, de gozarla, de apreciar cada detalle, de ver la escenografía increíble de Jorge Ballina que era todo un espectáculo; pero sí estará esa parte crítica de Lety, de ver cómo salió”.

rad