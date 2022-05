Les dan voz y luego enmudecen

El formato de este reality de canto ha sido tan exitoso que, desde su inicio en los Países Bajos (2010), ha cautivado a más de 50 naciones. Existe “La voz Afganistán” (desde 2013), “La voz Azerbaiyán” (2015), “La voz Oriente Medio” (2012) —que incluye países de la región como Siria, Argelia y Arabia Saudita— y, por su puesto, “La voz... México” (2011).

El formato local se ha transmitido en dos televisoras, Televisa y Azteca. En su versión regular, quitando la Kids y la Senior, ha premiado a 10 cantantes y ha promocionado a decenas.

Pero las promesas de los couches, artistas que les piden adherirse a sus equipos, y la atención del público, tiene caducidad. Participantes en la versión mexicana han regresado a su cotidianidad, en donde realidades, como no tener trabajo por la pandemia, los han alcanzado.

La mayoría sigue soñando con su carrera musical, que el talento que demostraron tener sobre el escenario se materialice más allá de la fama momentánea y las promesas.

Óscar Cruz, feliz de ser conserje

Óscar Cruz fue el primer ganador de “La voz”, cuando lo transmitió Televisa. Comenta que toda su vida se ha dedicado a la música y nunca la dejará, que siempre tuvo los pies en la tierra y sabía que el camino no era fácil.

“Yo soy conserje, sé que lo de la pandemia afectó al medio del espectáculo porque varios recintos cerraron. Afortunadamente yo continúe con este trabajo humilde y honesto. Me sacó adelante estos dos años y medio, pero tampoco dejé de cantar, siempre veía proyectos o qué empresario se podía fijar en mí para continuar adelante. La disquera me decía que renunciara pero yo dije que no”.

Óscar agradece el cariño que le tienen en la escuela de nivel superior en la que trabaja, en donde se lleva bien con los alumnos, exalumons, profesores y trabajadores. “Me gusta recordar el concurso, pero conozco cómo es el medio y nunca me ilusioné por la ‘caja de los sueños’. Yo soy muy objetivo, realista. Digo, los sueños son muy bonitos, pero si no estás parado en una realidad, un sueño mal ejecutado no te lleva a nada bueno. Primero tuve la emoción, la ilusión, pero siempre estuve sentado en mi realidad”.

Sigue agradecido por la oportunidad, pero insiste que siempre supo su realidad en el negocio.

“Primero tuve la emoción, la ilusión, pero yo siempre estuve sentado en mi realidad porque yo ya había estado en otros concursos y había notado que no es fácil después de salir, sabía que lo que tuviera que pasar al final del concurso no iba a depender de una disquera, ni de una televisora, sino de uno mismo. Que hay factores que obstaculizan tu carrera, los hay, pero también depende de ti para demostrar carácter y continuar con esta carrera”.

Firmó con la disquera Universal Music; sólo el contrato era de cinco años, pero ahora, prefiere dejar ese sueño de lado: “Creo que la disquera dio lo necesario que podía dar a un concursante, yo no invertí nada más que mi tiempo pero seguimos cantando, nací con esto y creo que con esto vamos a terminar hasta que Dios no los permita”, asegura.

Luz María, marcada por Jenni Rivera

Este año, se cumplen 10 desde que Luz María Ramírez ganó la segunda edición, marcada por la tragedia, pues su coach, Jenni Rivera, murió dos semanas antes de la final en un accidente aéreo.

La cantante, que sigue apostando por la música como su principal fuente de ingreso, recuerda lo terrible: vivió críticas, burlas, amenazas de muerte y hasta un intento de secuestro porque creían que había ganado dinero en el concurso.

“Las personas que según me apoyaban se voltearon contra mí, después del triunfo fue peor, me decían que había ganado por lástima, que porque se había muerto Jenni, que fulanito había cantado mejor, me mandaban mensajes de “te vas a morir”, “estás bien gorda”. Entré en depresión”, cuenta.

Acabado el concurso y las actividades de prensa, Luz María volvió a Querétaro, donde estaban sus hijos, y recuerda que vivió una Navidad muy triste porque no tenía nada; ni casa, porque la había dejado de rentar para irse al concurso, ni dinero, pero sí una depresión encima.

“La gente me decía, ‘oye, ¿y te dieron los tres millones de pesos?’, pero a mí la producción nunca me dio dinero, salvo un pago simbólico de 40 mil pesos al final, acordado por ir avanzando cada semana en el concurso, nunca mencionaron que había un premio en efectivo. A mí la producción me cumplió lo que prometió, que era que el ganador grabaría un disco, una camioneta del año y una marca me dio 30 mil pesos en productos, otra un viaje para dos personas a la playa, pero dinero no”.

Meses después todo empeoró, pues la gente creyó que había salido millonaria de la televisión, que vivía en zona residencial, que había cambiado a sus hijos a escuelas privadas, pero ella por dentro decía, “¡si no tengo ni para comer!”

“En marzo tuve un intento de secuestro por la gente que pensaba que yo tenía dinero, que me habían entregado los millones, viví con miedo y con una depresión horrible como tres o cuatro meses. En abril me llevaron a grabar mi disco y ya después de eso retomé mi vida, porque eso era por lo que había ido al programa”.

A 10 años de esa agridulce experiencia, Luz María señala que ha “pasado más bajas que altas”, pero que nunca pensó en dejar la música, aunque sí se arrepintió de conocer la fama en todo ese aspecto negativo.

“Gracias a Dios la gente sigue apoyando mi música, pero desafortunadamente estamos en un tiempo en el que no está siendo apoyada la mujer, y más en el regional mexicano, no nos toman en cuenta. Los eventos que puedo tener o trabajar es lo que yo consigo, yo voy a los antros, a los restaurantes, yo soy mi propia representante”, comparte, y señala que su sueño es tener un negocio propio.

La cantante tiene 38 años y está preparando su nuevo disco “Íntimamente”, donde incluye temas como “En mi destino estabas tú”, “El día que me fui”, “Ne hubieras dicho” y “Aquí abajo”, entre otras.

Lus María Ramírez

Cantante

"Me decían que había ganado por lástima porque se había muerto Jenni, me amenazaban. Entré en depresión”

Tragedia

Rivera falleció poco antes de la final, lo que marcó el triunfo de Luz María.



Marcos Razo: chofer y cantante

Marcos Razo fue ganador de la tercera temporada en Televisa. El cantante jalisciense formó parte del equipo de Marco Antonio Solís, con quien después compartió escenario en algunos conciertos, como el del Auditorio Telmex, en 2015.

“Después de 'La voz' estuve cinco años de contrato y cuando iba a arrancar un proyecto con el señor Solís se vino la pandemia, volvió a parar todo y yo entré a una empresa de autopartes, estaba de chofer, pero cayó la gracia de que algunos compañeros me escucharon cantar, me tuvieron algo de fe, se juntaron varios y ahorita gracias a Dios ya tenemos varios temas grabados”, cuenta.

Cuando regresó a su pueblo natal, La Barca, Marcos se encontró con una sorpresa, pues antes se dedicaba a la albañilería, oficio que le enseñó su papá y que lo seguía esperando. “Más trabajo me caía, como hacer una segunda planta, y yo les decía: ‘es que yo ya no me dedico a eso, pero sí hubo un momento en el que ocupaba trabajar y me fui a la obra, que fue lo que me enseñó mi papá, la herencia que me dejó, olvidarme de eso sería como olvidar a mi padre. Yo soy albañil, pero también soy cantante’”, dice.

Durante los cinco años que tuvo contrato con la televisora para promocionar su trabajo, realizó una gira junto con otros excompañeros, entre ellos Óscar, ganador de la primera generación y Luz María, de la segunda. Aunque asegura que para él fue difícil destacar en la industria porque competía en el género (regional) con un artista ya consolidado: Julión Álvarez.

"Fue difícil porque cuando salí ganador traían a un artista muy de moda que hasta la fecha es el amo de las taquillas, entonces fue muy difícil para mí que voltearan a verme porque la gente le apuesta a lo seguro, ha sido complicado pero no imposible, porque la vida me puso personas buenas para seguir creyendo".

Asegura que aún mantiene comunicación con su coach, pero que quiere presentarse ante él una vez que termine su primer álbum, del cual lanzará su primer sencillo el próximo mes.

"Tenemos la puerta abierta con el señor Solís, que siempre que le escribo me responde con mucho cariño; ahí estamos en la jugada, porque él lo que quiere es verme trabajando", afirma.

Marcos sí recomienda a otros aspirantes a participar en este concurso, que no desistan y no se dejen llevar por los comentarios que sugieren que para entrar o ganar, se debe tener alguna influencia.

"Yo no conocía a nadie, no conocía ni el concepto del programa, que vayan y que nadie les cuente, que no suelten la oportunidad de cumplir sus sueños".

Marcos Razo

Cantante

"Cuando se vino la pandemia se paró todo y yo entré a una empresa de autopartes, de chofer”

Cristina Ramos, agradecida con Carlos Rivera

Cristina Ramos es una cantante española que tras ganar el concurso “Go talent” en su país le propusieron entrar a “La voz... México”.

“Era la última edición en Televisa y querían hacer un programa en el que participaran personas que ya eran conocidas y que incluso habían ganado en otros certámenes, entonces había caras conocidas. Me preguntaron si quería hacer el audio casting y dije que sí”, recuerda Ramos.

Sus recuerdos de aquella época, en 2018, son agridulces, pues aunque primero la acogió su compatriota Natalia Jiménez como coach, en una batalla la dejó ir y fue Carlos Rivera quien la rescató y la llevó a la final, que ganó el 16 de septiembre. Tras su participación volvió a España, donde promueve su música y un show en el que interpreta nuevas versiones de rock. En 2021 lanzó su primer disco “Superstar” y en Spotify tiene más de 7 mil oyentes mensuales.

“Tienes un contrato con Universal México; lo que yo hice fue grabar un sencillo en español y en inglés y fueron muy amables conmigo”, cuenta.

“En México me dijeron una frase que representa trabajar en una producción televisiva: ‘Santo que no se ve, santo que no se reza', y es que en el mundo del espectáculo sí la gente no ve que estás activo, no existes, y en este tipo de programas no quiere decir que ganas y y has alcanzado la fama, sino qué hay que seguir trabajando todos los días como si no hubiera pasado nada, lo que sí es qué hay que aprovechar el tirón porque la gente está hablando de ti y te empiezan a seguir en redes sociales”.

“Lo más difícil para mí fue el hecho de que tengo un hijo que vive en Canarias, España, me costó mucho entender que soy una mujer empresaria y que el hecho de que tenga familia no implica que tenga que renunciar a mis sueños y a algo que me llena tanto. Me costó mucho cambiar el chip y entender que a la mujer se le reprocha mucho cuando deja a los hijos pero al hombre no, pero mi hijo entiende incluso mejor que yo que esto es parte de mi vida”.

“México está muy lejos y para trabajar en México tienes que vivir en México, te tienen que ver, así que me regresé a España. Ahora estoy retomando la gira de mi espectáculo 'Rock talent', en el que hacemos diferentes versiones del género rockero y canto de todo un poco, es un espectáculo muy visual con música en vivo y ahora mismo estamos retomando la propuesta de cantar en Madrid, en el teatro Coliseo, porque eso fue algo que se pospuso por la pandemia”.

Si bien no tiene contacto con Carlos Rivera, sí le agradece que la invitara a cantar en Madrid, “porque fue una experiencia, me podría haber muerto ahí cantando delante de sus fans y no. Es una persona brillante y para mí es un referente entonces el hecho de verlo brillar como él se merece me llena de felicidad”.

Cristina Ramos

Cantante

‘Santo que no se ve, santo que no se reza’. En estos programas no quiere decir que ganas y has alcanzado la fama”

Sherlyn Sánchez comienza a construir su sueño

Sherlyn Sánchez, quien con tan sólo 16 años de edad se coronó en “La voz” de Azteca el año pasado, ahora ha firmado un contrato con Universal Music, con quien lanzará su primer disco de regional.

“Han pasado muchísimas cosas, es algo que desde chiquita soñé, cuando se hizo realidad fue más grande que lo que yo me esperaba, porque yo estuve en 'La voz kids' antes y no pasé la audición y cuando pude ser la ganadora de La voz 2021 fue un impacto muy grande en mí. Se me hizo hermoso que ya estoy cumpliendo mis sueños, que ya voy a empezar a sacar música, que ya me empieza a conocer la gente, todo eso se siente muy bien”, destaca.

La cantante grabará en junio temas inéditos y en septiembre espera promocionar su música, junto con la que ya interpretó en La voz. “Nos vamos a ir por el regional mexicano, que le encanta a la gente, y vamos a sacar mariachi.

“En junio comenzamos a grabar lo inédito y a partir de septiembre habrá éxitos que ya escucharon y que fueron con los que pude triunfar en 'La voz' y también van a conocer música inédita, sé que va a estar súper padre, les va a encantar”.

Si no funciona la música, Sherlyn ya tiene su plan b, en la actuación y el modelaje, pero quiere continuar por el camino del canto, pues confía en la fama que le dio este tipo de concursos.

“Quiero vivir de esto (la música), echarle todas las ganas para cumplir mi sueño de llenar escenarios súper grandes, que la gente me aplauda, de ahí no me quiero salir”, enfatiza.

La joven cantante originaria de Los Mochis, Sinaloa, que el 28 de julio cumple 18 años, antes de participar en el reality televisivo empezó a dar sus primeros pasos en la música grabando varios videos de forma independiente, que subía a su canal de YouTube.

“Siempre mis padres están apoyándome en todo lo que hago, son mi sombra, porque soy una niña que en todo lo que hago me gusta que mis papás me estén acompañando, me estén apoyando, en todo lo que hago, ellos están”.

OTROS GANADORES

Televisa y Tv Azteca han realizado, en conjunto,10 ediciones del reality.

GUIDO Rochin, 2014

Tenía 20 años cuando ganó. Actualmente participa en recitales de ópera, según puede verse en sus redes sociales.

YULIANA Martínez, 2016

Actualmente sube videos a sus redes sociales cantando y se pronuncia en contra de la violencia hacia la mujer.

LUIS ADRIÁN cruz, 2017

El tenor triunfó junto a la coach Laura Pausini. Sigue ofreciendo recitales y recientemente subió un cover a YouTube.

FÁTIMA domínguez, 2019

Fue la primera ganadora del formato en Azteca. Lanzó un par de sencillos en YouTube, el último, hace nueve meses.

FERNANDO SUJO, 2020

Como actor apareció en la nueva versión de Rebelde (Netflix). Publicó el sencillo “Mataste mi corazón”.