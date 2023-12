Leonel García aprendió a estar con o Sin Bandera

Leonel García sabe que ya no puede desbordar su energía como cuando era joven y por eso ha aprendido a vivir en el presente, sin dejar que la ansiedad del futuro lo desenfoque de sus proyectos.

“Ha sido un año de administrar mi energía porque (cumplo) 49 años el próximo año y ya no es lo mismo, tengo que trabajar todo al mismo tiempo sin volverme loco”.

Dentro de sus trabajos este 2023, tuvo una gira con Sin Bandera, con Noel Schajris mientras al mismo tiempo trabajaba en las mezclas y los másters para sus nuevas canciones como solista, con un ritmo que sobre la marcha aprendió a controlar y que, asegura, le dejó mucho aprendizaje.

“Cuando uno es joven se desboca, acabas enfermo, cansado, luego aprendes a comer mejor, a dormir, hacer ejercicio que te ayude a seguir adelante; el trabajo mental es importante, aprender a no pensar tanto en las cosas todo el día, porque a veces uno piensa en muchas cosas y te agotas, ahora aprendí a enfocarme; si voy a cantar o a dar entrevista me enfoco sólo en eso, ya habrá tiempo para resolver lo demás”.

Además, después de este año, asegura, ya conoce lo que su público espera de su proyecto solista y lo que debe hacer y dejar de hacer cuando se une a Sin Bandera.

“Es duro pero es bonito, porque es como cambiarse el sombrero todo el tiempo, además es cambiar el concepto porque el público solista no espera lo mismo de cuando soy Leonel en Sin Bandera, hay gente que sólo me escucha cuando estoy solo, otros que sólo me siguen cuando estoy con Sin Bandera”.

Lo que lo distingue de ambas facetas es lo que le inspiran sus canciones. Leonel se ha enfocado actualmente en transmitir lo que piensa de las relaciones humanas y ha vivido en sus relaciones propias.

“Mi música es emoción, relaciones humanas, no me baso mucho en la cuestión social ni lo que está pasando tecnológicamente, otros artistas hacen eso y lo hacen muy bien, yo procuro hablar de cómo nos relacionamos, los miedos, o si sentimos que somos suficientes, qué pasa en las relaciones de las personas, y creo que a la gente le gusta eso”, asegura.

Otro evento que ocurrió este año para Leonel fue la decisión de su compañero de banda, Noel Schajris, de salir de las plataformas de streaming, para vender su música de otra manera, desde una plataforma independiente, pero no es algo que él piense hacer en el futuro.

“No por ahora, sé que hay artistas que lo pueden hacer, yo no creo tener esa capacidad”, comparte.

“Es importante encontrar un equilibrio, creo que los artistas lo tratamos de encontrar, estamos en esa búsqueda”, agrega.

Por ahora, Leonel se enfocará en cerrar el año metido en su nueva música, sin preocuparse, ni permitir que la ansiedad lo haga desconcentrarse, agradeciendo por este año que le dejó esa lección para aplicarla a todos sus proyectos.

“Siempre hay tiempo para resolver cualquier cosa, ninguna cantidad de ansiedad va cambiar lo que pase en el futuro; no vale la pena estar preocupado por qué pasará, la lección es que hay que disfrutar el presente”, expresa.