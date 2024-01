Leonardo DiCaprio pronosticó la nominación de Lily Gladstone al Oscar

Apenas llevaban una semana de filmación en el set de “Los asesinos de la luna” ("Killers of the flower moon"), y Leonardo DiCaprio ya bromeaba con la actriz Lily Gladstone respecto a si por este trabajo sería nominada al premio Oscar.

Como si lo hubiera predicho, hoy Gladstone compite en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en la cinta dirigida por Martin Scorsese sobre una serie de asesinatos de miembros de la Nación Osage -tribu nativa de Norteamérica que se convirtió en una de las más ricas del mundo después de que se descubrió petróleo en sus tierras-.

En entrevista con EL UNIVERSAL a finales de 2023, Gladstone compartió que cuando ya había confianza entre los actores, DiCaprio la molestaba con el tema, preguntándole: “¿Ha habido alguna vez un nativo americano que ganara en la categoría de actuación del Oscar?”.

“Él comenzó a probarme haciendo eso y yo sólo desviaba las respuestas”, relató Gladstone.

Ante el cuestionamiento, la actriz, quien tiene ascendencia Pies negros y Nez percé, contestaba a Leonardo DiCaprio que había ejemplos como el de Graham Greene, perteneciente al pueblo oneida de las Naciones Originarias de Canadá y quien fue nominado al Oscar por “Danza con lobos”, o el líder amerindio canadiense Chief Dan George, nominado por “Pequeño gran hombre”.

“Pero ellos no han ganado, así que DiCaprio me decía ‘no hay presión para nada (por ser nominada y ganar el Oscar)’ y me hacía reír”, recordó Lily con humor.

De acuerdo con The new york times, hoy Gladstone se ha convertido en la primera nativa estadounidense (native american, en inglés) nominada a la categoría de Mejor actriz.

Sea cuál sea el resultado -la entrega número 96 del premio de la Academia tendrá lugar el próximo 10 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles- lo cierto es que el trabajo de la actriz ha sido reconocido ya por la crítica, pues hace unas semanas se coronó como Actriz de drama en el Globo de Oro.

Lily interpreta a Mollie en la cinta de Scorsese, una mujer perteneciente a los Osage quien se casa con Ernest Burkhart, un hombre blanco que (spoiler) está detrás de varios de los asesinatos ocurridos a la familia de Mollie.

La actriz, que en 2022 ya había hablado sobre los pueblos indígenas en la serie “Reservation Dogs”, vio su carrera despuntar luego del estreno de “Los asesinos de la luna”, tema sobre el que también reflexionó con EL UNIVERSAL.

“En muchas formas mi vida cambió, estoy más ocupada ahora, acostumbrándome a ser reconocida, digo, por un tiempo me he estado acostumbrado a ser reconocida cuando estoy en un país indio, en círculos que vieron ‘Reservations dogs’, pero a lo que ha pasado ahora me estoy acostumbrado, por otro lado es sólo la continuación de hablar sobre lo que ya he hablado con filmes independientes en los que he participado”.

