Le dicen Yaritza, Yalitzia… pero no Yalitza.

Hace casi un año que el fenómeno ROMA arrojó a la fama a Yalitza Aparicio pero aunque no se crea, hay personas que no se aprenden su nombre. Hay algunos que, al encontrarla en un evento, le gritan “Yalitzia” para que les haga caso, lo cual obviamente no ocurre. Y hay personas que la ven en la calle y le han llegado a decir “Yaritza”. La ahora actriz y nominada al Oscar solo ríe y saluda a quienes así se refieren a ella.

Alan Estrada mata dos pájaros de un tiro.

Alan Estrada sabe lo que debe hacer un youtuber para promover su trabajo y durante la campaña de ¿Conoces a Tomás?, su filme que estrenó este fin de semana, aprovechaba algunos momentos para hacer transmisión en vivo a sus seguidores. Alan x el mundo, como se conoce al programa que conduce, espera tener impacto para llevar gente a las salas.

Darío Ripoll sufre en Twitter.

Darío Ripoll sí que es bipolar… pero sólo en redes sociales. El actor se hizo popular por su personaje de Luisito San Valentín, en la serie Vecinos, y cuyo rasgo más notable son los arranques de ira. Por eso, su amigo Pedrito le hace burla y le llama “bipolar”. Pues algo así le pasa a Ripoll en Twitter, en la que el actor suele quejarse por la inseguridad en la Ciudad de México pero sus seguidores asumen el papel de “Pedritos” y en vez de tomarlo en serio, le repiten las bromas del programa de televisión y rematan con el clásico: “No seas bipolar”