¿Le dan crédito del profe Beto Castillo a Aleks Syntek?

¿Quién está detrás de los arreglos vocales de los alumnos de "La Academia"?, es la pregunta que ha soltado en redes sociales la actriz y directora de voz Rebeca Gómez pues notó un detalle en el concierto del domingo pasado. Resulta que antes de que se interpretara el popurrí con grupo Cañaveral, el conductor Yahir mencionó: "llegó el momento de que este escenario se llene de ritmo, sabor y cumbia con el homenaje que el mentor de la Academia, Aleks Syntek, junto a los alumnos prepararon para Cañaveral", pero durante la transmisión de 24 horas del reality se pudo ver al profesor Beto Castillo trabajando este popurrí con los alumnos. "¿Alguien sabe por qué no le dan su crédito a Beto Castillo o qué hace Syntek y qué hace Beto? Yo creo que créditos para cada quien, los dos son unos genios", señala Rebeca.

Acusan a Osvaldo Ríos de tener problemas alimenticios

Entre menos integrantes hay en “La casa de los famosos”, más íntimos son los secretos que salen a relucir. Ahora, tras la expulsión de Osvaldo Ríos, quien fue derrotado en votos por Salvador Zerboni, hasta en temas de alimentación se ha hecho notar la ausencia del actor. “Van a ver cómo les rinde más la comida”, expresó Zerboni luego de que Natalia Alcocer, quien preparaba un platillo, le preguntó para cuántas personas alcanzaba un paquete de pasta. “No es por mala onda pero Osvaldo comía un montón”, afirmó el actor, quien fue apoyado por otros de sus compañeros con miradas discretas.



Foto: Instagram



Cantante le dice “no” a Martha Higareda

A Martha Higareda no todos le dicen que sí, aunque la actriz mexicana se ha caracterizado por ser una de las más guapas del mundo del espectáculo, ella misma reconoció que en alguna ocasión, cuando ya era famosa, un cantante mexicano se negó a darle un autógrafo y una fotografía. Aunque no quiso dar el nombre del intérprete, aseguró que es muy conocido y que por él sintió una decepción enorme. “Hay un cantante que le gusta mucho a mi papá y me lo encontré en un aeropuerto, le pedí un autógrafo y dijo que no y me sentí muy mal”, afirmó durante su visita al canal de Youtube de “La Cotorrisa”. “Cuando le dije ‘¿me puedo tomar una foto contigo?’, y me dijo que no, luego le pedí un autógrafo y me dijo que no, ¡se me cayó!, pero es un cantante que ha compuesto muchas canciones románticas mexicanas”, detalló Higareda.



Foto: Instagram