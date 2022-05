Laura Zapata ya sacó el carácter contra Lucía Méndez

Es por muchos sabido que Laura Zapata es una mujer con un carácter fuerte y no se queda callada ante lo que ella considera injusto, quizá sea esto lo que ha llevado a la también hermana de Thalía a ser considerada una celebridad polémica y es posible que sea esto mismo lo que hizo que los productores del nuevo reality “Siempre Reinas” hayan querido que ella estuviera en este proyecto a lado de Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Lucía Méndez; lo cierto es que gente cercana a la producción nos contó que las discrepancias entre estas mujeres ya inició y los primeros conflictos han iniciado entre Zapata y Méndez, al parecer ambas actrices ya han tenido sus primeros disgustos y habrá que ver si esto será retratado en el show y si los problemas entre ambas son solo parte del programa o seguirá una vez que las cámaras se apaguen.

Lee también: Fiscalía ya buscó a Paty Chapoy por mujer que la agredió

Un novio no define la felicidad de Esmeralda Pimentel



Foto: Tomada del Instagram de Esmeralda Pimentel

Aunque Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se han empeñado en no revelar nada acerca de su supuesta ruptura, que ha sido objeto de controversia desde que ella se mudó a España, y a él se le relacionó con Michelle Renaud. Esmeralda no niega que su romance con el actor haya terminado y define esta época en el amor, lejos de Benavides y de México, como un ciclo “feliz”. “Esta nueva etapa me siento sumamente alineada, creo que la vida es perfecta y que todos merecemos ser felices, es lo único que puedo compartir y asegurar que yo estoy muy feliz en este momento”, dijo la actriz de 32 años, que ya se comprometió para seguir en España al menos cuatro meses más durante las grabaciones de “Montecristo”, junto a William Levy.

Esperan hijos de Carina Rico que reencuentre el amor



Foto: Tomada del Instagram de Carina Rico

A 18 años de la muerte del actor Eduardo Palomo su hijo Luca, de 19, asegura que tanto él como su hermana Fiona estarían felices de que su mamá Carina Rico volviera a encontrar el amor. “Más que un hombre que la conquiste tiene que ser alguien que pueda ser parte de la historia que hemos vivido y parte de nosotros, que se sienta como familia y lo más importante es que cuide a mi mamá y que nos quiera a nosotros”, detalló el joven antes de una función de teatro, algo que Carina complementó hablando de la necesidad humana de compañía: “Hombres y mujeres nos sentimos vulnerables muchas veces, es un tema de que la vida a veces es dura y tienes que sentirte acompañada, puede ser un padre, una madre, tu familia”, señaló la cantante.

Lee también: Confirman que Kailia Posey, la niña que se convirtió en un meme, se suicidó

melc