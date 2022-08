Laura G vive momento incómodo con Andrés

Pero qué incómodo momento vivió Laura G la noche de este sábado cuando estuvo al frente de la conducción de “La academia”, ya que cuando se encontraba con Andrés no pudo evitar tocarlo y darle muestras de cariño. Para colmo, al finalizar su presentación, éste la abrazó y al momento de separarse a ella se le atoró un arete en la camisa del alumno. La regiomontana no pudo ocultar su incomodidad ya que al principio cerró los ojos al sentir el jalón de oreja, pero después de algunos segundos pudo zafarse. “Ay, ya te me atoraste, no pasa nada, improvisemos”, dijo.

Albertano ya prepara su voz para “Lagunilla mi barrio”

Ariel Viramontes mejor conocido como Albertano, quien está a punto de participar en la nueva obra de teatro “Lagunilla mi barrio”, nos cuenta que esta versión, a diferencia de la película, estará llena de humor y será un musical, por lo que ya está preparando su voz.

“Va a ser una producción muy grande, es una responsabilidad muy grande navegar entre diferentes estilos y géneros, empezando desde los Ángeles Azules, de El Buki, Los Ángeles Negros, y muchas canciones más”, dice el actor y comediante.



Foto: Instagram



¿Aguanta “Stranger Things” otra temporada?

En la cuenta oficial de los escritores de “Stranger Things” publicaron una foto de un pizarrón en blanco donde lo único que se puede ver es el logo con el número cinco, en alusión a la última temporada de la icónica serie de Netflix. Se dice que este martes se comenzaron a escribir los guiones de los capítulos que cerrarán esta serie tan querida por muchos, pero que otros consideran ya debió decir adiós. ¿Valdrá la pena?



Foto: Instagram

