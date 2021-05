Laura Bozzo dejó pasar la vacuna

Por su edad Laura Bozzo ya se tenía que haber vacunado contra la covid-19, pero por dos motivos no pudo cuando le tocaba: la primera, porque cuando fue a la cita en Acapulco le dijeron que sería la vacuna china y prefirió esperar; la segunda, por culpa de sus fans porque querían acercarse a ella: "Tampoco puedo arriesgarme a ir a una cola donde todo el mundo me pide una foto y donde yo se las voy a dar, porque yo abrazo y beso a todo el mundo porque si no fuera por la gente, yo no sería nadie", relata.



Diana Golden está harta de Adame

La actriz Diana Golden comenta que ya está harta de soportar los insultos de su exesposo, Alfredo Adame; relación de la cual le quedaron secuelas como cualquier mujer maltratada. “Quedas con miedo. Después de que a los 19 años te meten una pistola en la boca, quedas con miedo de los hombres. Yo no he durado con nadie por eso…”. También dice que demandó a Adame para que le pague el dinero que le debe.



José Joel no está contra la diversidad

Contrario a lo que promulga el partido político en el que milita, José Joel asegura que no está en contra de la diversidad sexual. El Partido Encuentro Social ha sido criticado por hacer promocionales en contra de la adopción homoparental. “Perteneces a un partido pero yo sigo siendo un individuo y, en lo particular, siempre a favor de la familia y de la vida, pero yo le agrego con tanta diversidad y la situación de la violencia y todo este movimiento ya tan establecido de que los que quieren ir para allá, van para allá, yo digo ‘si no hacen daño, adelante’”.

