Las tres actuaciones de Joaquín Cosío en "¡Que viva México!", lo nuevo de Luis Estrada

En "¡Que viva México!", película que estrenará este mes en cines, hay diálogos que aluden a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pero lo realmente importante es que se hace referencia a la descomposición de la familia.

Y esto último, considera Joaquín Cosío (El infierno), quien junto con Damián Alcázar ("La Ley de Herodes") interpreta a tres personajes distintos, es una contradicción al planteamiento de la 4T, sobre lo valores que hay en las familias.

"Hay diálogos donde se habla de la llamada Cuarta Transformación, pero se pierden entre la multitud de cosas que hay en la película, no duran ni 10 segundos. La película hace referencia a las familias, a la descomposición de ella, contra el planteamiento que tiene la 4T de que los valores ahí están.

"Hago al abuelo Reyes, quien es el que inicia la historia, el viejo cacique que muere y deja una herencia la cual es la raiz de todo lo que se desata. También soy Rosendito, que es uno de los múltiples hijos y otro que es el policía del pueblo", detalla.

"¡Que viva México!" es la nueva película dirigida por Luis Estrada, la cual estrenará en salas el próximo 23 de marzo.

"La ley de Herodes", donde cuestionaba al PRI, se estrenó en el 2000; a ella seguiría "Un mundo maravilloso", que ponía sobre la palestra los costos del neoliberalismo, para después en "El infierno", mostrar todo el poder que el narco ha logrado en México y, en "La dictadura perfecta", la influencia política de los medios de comunicación.

La nueva entrega ha sido detallada como una crítica a la religión, la política y familia mexicanas.

Homenajeado en San Diego

Cosío será objeto de un homenaje, la semana próxima, en el San Diego Latino Film Festival, donde también se proyectarán algunos de sus largometrajes.

El actor inició en el cine hace dos décadas como "Mascarita" en Matando Cabos, siguiéndole filmes nacionales como Pastorela y Lecciones para canallas, así como los extranjeros 007 Quantum, aventura de James Bond; El Llanero Solitario y El Escuadrón Suicida.

"Los reconocimientos no son abundantes y que de pronto en un evento de cine en EU, me lo den, es un gusto enorme, me entusiasma y emociona", destaca.

Durante su carrera ha estado en un medio centenar de largometrajes, tanto en protagónicos como con personajes no tan grandes, logrando que algunos sean recordados tras varios años, siendo el caso de"El Cochiloco" y el ex luchador "Mascarita".

"De alguna manera hay personajes que se van quedando en el imaginario de la gente, que han trascendido más allá de los cines y es interesante.

"Como actor he tenidola suerte de trabajar con directores como Luis (Estrada) que es muy exigente, sabe lo que quiere y se debe estar a la altura", expresa.

La próxima historia donde se le verá a Cosio es la serie "Ambulancia", basada en el documental Familia de medianoche.

