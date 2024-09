Arath de la Torre habla de la tranquilidad que recobró con la salida de Adrián Marcelo de "La casa de los famosos", pues las advertencias de este de que no volviera a posicionarse detrás de él en una gala de eliminación, generó que el actor buscara acabar con su participación del reality, por lo que ahora cree que se hizo justicia.

Fue hace tan sólo un par de noches que de la Torre pedía salir de la competencia, ya que Adrián Marcelo le dijo que, de ahora en adelante, las estrategias en su contra serían todavía más mordaces, lo que lo preocupó, sobre todo, por la necesidad que tiene de proteger a sus hijos; Gala, Lucca y Lia.

Esto a raíz de que el regiomontano le recomendó que enviara un mensaje a su familia, en el que les indicara que era mejor que no sintonizaran las galas de eliminación, pues diría cosas de Arath que lo dejarían muy mal parado.

Lee también: Adrián Marcelo abandona "La casa de los famosos México"

Y si bien, el también comediante estaba completamente decidido a abandonar la casa, la producción lo convenció de permanecer en la contienda, sin imaginarse que, sólo un día después Adrián Marcelo haría esta misma la petición, la cual sí sería aceptada.

La salida del regio tuvo lugar después de la discusión que sostuvo con Gala Montes y aunque de la Torre no estuvo involucrado en esta ocasión, fue el único de los habitantes que trató de mediar en la conversación, cuando los ánimos se subían de tono.

Tras ingresar al confesionario y mantener una conversación con "la Jefa" de alrededor de una hora, Adrián abandonó la casa, sin pertenencias y sin despedirse de sus compañeras y compañeros, quienes se fueron a dormir ya con la noticia de que el regio ya no formaba parte del reality.

Y este mediodía, luego de que Arath despertara se dirigió a una de las cámaras, como suele hacer, para llevar a cabo un soliloquio, a través del que hizo una reflexión entorno a la salida de Adrián, reconociendo que esto impulsaría para que la competencia se viva con más armonía y se juegue de forma limpia.

"Tuve unos días muy fuertes aquí dentro pero creo que se comienza a ver la luz, vamos a jugar muchísimo más limpio de lo que estábamos jugando, desde el amor, la diversión, el entretenimiento, desde mandarle un mensaje a la gente, de esperanza, amor y alegría, sé que tengo un mensaje que dar y no me cansaré, hasta el último día que esté aquí para darlo", dijo.

También celebró que se hiciera justicia y aconsejó al público que se ha enfrentado a una situación parecida a la de él

"No permitan que nadie se burle de sus condiciones, de sus tragedias o sus enfermedades porque tú no las elegiste; si no tienes nada bueno que hablar de nadie, mejor no hables".

"No sabemos qué vaya a pasar, el juego se complicó un poco, somos seres humanos, cometemos errores, es normal pero cada quien es responsable de lo que hace aquí adentro, vamos para adelante, vamos adelante como país; somos más los buenos que los malos, hay que empatizar con el de enfrente, no dejarnos, no es una guerra es simplemente defensa, quien quiera atentar contra su gente, su familia, no quedarnos callados, abrir la boca, confiar en que la justicia tiene que comenzar a hacer lo suyo para todos", profundizó.

melc