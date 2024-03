Las predicciones de Ricardo Casares de los Premios Oscar

Premios Oscar 2024. Imagen: EL UNIVERSAL

Por 18 años, Ricardo Casares ha conducido los Premios Oscar y, este año, a pesar de los problemas de salud que ha atravesado, no será la excepción, pues a pesar de que no pudo viajar a Los Ángeles, desde su casa presentará la gana, motivo por el que ya dio a conocer algunas de sus predicciones, acerca de qué pasará a lo largo de la premiación.

La noticia de que el conductor de "Venga la alegría" había sido internado por un infarto hace poco más de dos semanas causó gran preocupación en la audiencia, debido a cómo sucedieron los hechos, pues Ricardo estaba a punto de salir al aire cuando un severo dolor en el pecho y su mano derecha le impidieron aparecer frente a la pantalla.

Y, aunque atravesó momentos preocupantes, el periodista mexicano fue dado de alta una semana después de haber entrado a urgencias.

Lee también: Premios Oscar 2024: minuto por minuto

En ese instante, reveló que seguiría con su recuperación desde casa, pues sus doctores vaticinaban que, con rehabilitación cardíaca, lo más probable es que recuperará el funcionamiento correcto de su corazón.

Por ello, era imposible que Casares viajá a Hollywood, como lo había hecho los 18 años anteriores, para cubrir, como uno de los conductores principales de TV Azteca, el evento en vivo y en directo.

Sin embargo, tendrá una intervención importante a lo largo de toda la ceremonia, sólo que será desde la distancia, mientras que Linette Puente, Pamela Cortés, el "Capi" Pérez e Iván Ibarreche conducen desde las inmediaciones del Dolby Theatre.

En estos momentos, el conductor de 43 años ya está preparado para comenzar con su intervención y hasta reveló las predicciones que ha hecho acerca de la 96° edición de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Vamos a adivinar el futuro y no sólo en predicciones, te voy a decir lo que va a pasar esta tarde en los Premios Oscar", dijo.

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo considera que Ryan Gosling podría ser el primero de los intérpretes, nominados a Mejor canción original, a subir al escenario a cantar, con el tema "I´m just Ken".

"Probablemente Ryan Gosling abra la entrega con la canción de Ken, y aunque no sea así, seguramente será uno de los tres momentos más recordados", destacó.

También destacó que considera que, de llevarse el premio Oscar, el discurso de Robert Downey Jr, será uno de los más memorables de la noche.

"Su discurso será divertido y emotivo, creo que en algún momento mencionará a Mel Gibson y a su papá".

Lee también: Vanessa Hudgens presume embarazo en la gala de los Oscar

"Da'Vine Joy Randolph se convertirá apenas en la persona número 23 de raza negra en ganar un Oscar", precisó.

No trastabilló al asegurar que Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell sean quienes se llevan la estatuilla por "What was I made for?", en la categoría de Mejor canción original.

También vaticina que Cillian Murphy se llevará el reconocimiento como Mejor actor y, a su vez, Christopher Nolan, que lo dirigió como Oppenheimer, en la cinta homónima, sea reconocido como el Mejor director.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc