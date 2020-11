Las mujeres muestran su poder en los People's Choice Awards 2020

En un fin de semana marcado por el aumento de casos y muertes por Covid-19 en Estados Unidos, se realizó la entrega 46 de los E! People’s Choice Awards. Los premios dedicados a lo mejor de la cultura pop en cine, música, televisión e Internet, de acuerdo con la votación del público. Se transmitieron desde el Barker Hangar de Santa Mónica.

En la ceremonia destacaron mujeres fuertes dentro de la industria como Jennifer Lopez, al recibir el People Icon.

2

GALARDONES

obtuvo Ariana Grande. Tampoco estuvo presente en la ceremonia de anoche.

“Como latina y como mujer a veces tenemos que trabajar el doble para poder conseguir las oportunidades”, comentó.



ESTRELLA TV COMEDIA

SOFÍA VERGARA

La actriz obtuvo el galardón por su papel en Modern family, serie que terminó este año.

“A mi gente latina, a donde quiera que yo esté y vaya siempre los tengo presentes y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi corazón y amor. Gracias mi gente, los quiero mucho y recuerden: la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre”.

Demi Lovato, conductora del show señaló que estaría dedicado a los trabajadores que día a día luchan para combatir el Covid-19.

“Como latina y como mujer a veces tenemos que trabajar el doble para poder conseguir las oportunidades” JENNIFER LOPEZ

Cantante y actriz

“Durante todos estos momentos tan difíciles hemos encontrado la manera de seguir conectados y pasar al otro lado juntos y de eso se trata esta noche: toda esta gente, la música, los shows y películas que nos ayudaron durante este difícil 2020”.



Estrella Drama de TV

Mandy Moore

La actriz triunfó gracias a su papel en la serie This is us, que acaba de estrenar su quinta temporada.

Sofía Vergara también destacó al ser reconocida como Estrella de comedia 2020 por su trabajo en la serie Modern family.

“Quiero darles las gracias por hacerme parte de este show tan maravilloso, yo lo extraño muchísimo, ha sido el mejor momento de mi vida y he apreciado cada momento”.

4

PREMIOS

logró BTS, colocándose como máximo ganador de la noche. El grupo no asistió.

Mientras que Ellen Pompeo, a la cabeza de la serie Grey’s anatomy confirmó que sigue siendo de las favoritas del público al llevarse el premio como Estrella femenina de televisión 2020, así como Show de 2020.



Tracee Ellis Ross con un cubrebocas a juego con su traje sastre café.

En la música, la banda BTS se llevó cuatro galardones incluido Video por “Dynamite”, mientras que Justin Bieber cantó en vivo y fue ganador como Artista masculino de 2020.