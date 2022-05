Las cinco curiosidades de Doja Cat que no conocías

Su nombre real es Amala Ratna Zandile, pero es conocida desde 2012 como Doja Cat, la rapera de 26 años que no sólo ha conquistado al público con su música, sino que también es referencia de admiración para muchos artistas como Anitta, la brasileña que ha hablado públicamente de su deseo por compartir con la estadounidense a quien considera muy auténtica.

Pero qué hay detrás del encanto de Doja, quien ha sido varias veces galardonada en premios como los Grammy y American Music Awards. A continuación te contamos cinco curiosidades de la rapera que arrasó en los Billboard con cuatro premios y un estilo lleno de sensualidad:

Su nombre alude a la marihuana

Para conformar su nombre artístico la cantante unió dos de sus cosas favoritas: la marihuana que en lenguaje de jerga también es nombrada “Doja” más el término en inglés para nombrar a los gatos: “Cat”.

Familia de artistas

El amor por la música probablemente lo heredó de su padre, Dumisani Dlamini, que es un actor, compositor y productor de cine sudafricano. Su mamá es pintora, mientras que su hermano también se dedicaba a rapear antes que ella, de él tomó la inspiración por este género del que ahora es representante femenina.

Dejó la escuela

Igual que muchos artistas, la cantante dejó la escuela en cierto momento para dedicarse de lleno a su carrera. Fue en el onceavo grado cuando Doja decidió abandonar sus estudios y comenzar a subir sus canciones a Garageband y Soundcloud, donde se hizo viral en 2012 con el tema “So High”.

Es bisexual

En un vídeo de Instagram Live realizado en agosto de 2019, Doja habló sobre su sexualidad, afirmando que no tiene problema en relacionarse tanto con hombres y mujeres. "Me gustan ambos. Me gustan las pollas y también me gustan las personas con las que puedo tener sexo. Puedes tener sexo con cualquiera, ¿verdad?", expresó.

Fue odiada en paraguay

En marzo del 2022 fue duramente criticada por sus fans paraguayos, a quienes conocería en el festival “Asunciónico” que finalmente se canceló debido a las condiciones de clima, pero muchos señalaron a la intérprete de “woman” de no ser empática y dejar a los fans que la esperaban afuera de su hotel en la lluvia. Sin embargo, ella se defendió argumentando que cuando llegó no había nadie esperándola afuera del hotel.

“Me arrepiento de todo el tiempo que gasté alistándome ese día para el show por el que me estuve rompiendo el lomo cada día para darles a ustedes, pero Dios los bendiga”, dijo Cat.

No es la única vez que ha sido juzgada, pues en 2018 el historial de su Twitter reveló unas publicaciones que la cantante hizo en 2015 donde se refería a unos raperos como “maricones” por lo que fue tachada de homofobica.

"¿Decir maricón significa que odias a los gays? No creo que odie a los gays. Está bien ser Gay".

Después en 2020 lanzó el tema “Dindu Nuffin”, que es un término que se utiliza para burlarse de los afroamericanos que afirman ser víctimas de la brutalidad policial, por lo que fue catalogada como racista, pero ella se disculpó y dijo que sólo quería tergiversar el término. Finalmente fue criticada por malinformar sobre el Covid-19 minimizando la enfermedad como “una simple gripa”. Se disculpó posteriormente cuando dio positivo al virus.

