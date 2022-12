Las 5 famosas que debutaron como mamás en 2022

Este 2022 varias famosas debutaron como mamás y sus fans estuvieron al pendiente de esta nueva y tierna etapa; algunas de estas famosas compartieron en redes momentos de esta experiencia.

Evaluna Montaner

La artista venezolana Evaluna Montaner y el colombiano Camilo le dieron la bienvenida en abril a su primogénita Índigo, una niña "feliz y curiosa".

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa", escribió el cantante de "Vida de rico" y "Ropa Cara" en una publicación de Instagram en la que compartieron fotos del parto y de las piernas de la bebé.

El artista colombiano, que también publicó un video tocando una canción a su hija con la guitarra, agradeció a su esposa y dijo que es "la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta".

"Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa", agregó Camilo.

Agradeció además los "mensajes", "oraciones" y "borbotones de amor y luz" que les han enviado sus fanáticos por la llegada de su primogénita.

En octubre del año pasado, Camilo y Evaluna presentaron la canción "Índigo", que según dijo entonces el colombiano es "una palabra que representa muchísimo" para ellos y con la cual anunciaron el embarazo de la hija de Ricardo Montaner.

En redes, la apreja ha compartido algunos momentos con su hija, como un tierno video en el que Evaluna celebró el prmer Día del Padre de su esposo Camilo.

"Tu primer día del padre. No hay palabras para describir lo que siento por ti viéndote en este nuevo role. Qué bien te queda, uff. Cada día estás más guapo! Saber que Índi te tiene es la bendición más grande. Gracias por ser mi teammate en esta nueva aventura. Amo poder vivir cada segundo a tu lado. Te amo", escribió.



Kylie Jenner

La empresaria e hija menor del clan Kardashian, Kylie Jenner tuvo su segundo hijo junto al rapero Travis Scott, y cuando su embarazo de dio a conocer presumió su vientre luciendo pantalón vaquero y camisa blanca anudada bajo el pecho, dejando al descubierto su pancita.

La modelo, con 300 millones de seguidores en Instagram, ha subido a su cuenta esta imagen junto a la frase "Soy mujer", un posado con el que pretende dejar claro que ocultar embarazo es cosa del pasado, rompe estigmas.

Jennifer Lawrence

A inicos del 2022, una de las actrices consentidas, Jennifer Lawrence, daba la noticia de su debut como mamá junto a Cooke Maroney, director de una galería de arte con quien se casó en el 2019.

En diciembre del 2021 mostró su embarazo en la alfombra roja del estreno de la producción "No miren arriba", de Netflix. Allí lució su estado con un vestido largo y dorado de la firma de lujo Dior.

Lawrence reveló que perdió varios embarazos antes de convertirse en madre por primera vez; la actriz se mantiene alejada de las redes sociales.

Archivo EFE.

Rihanna

La cantante barbadense Rihanna y su novio, el rapero estadounidense A$AP Rocky debutaron como padres el 13 de mayo en Los Ángeles; la pareja dio a conocer su relación a finales de 2020 y este pasado mes de enero revelaron que estaban esperando un hijo en una sesión de fotos en Nueva York.

La revista "People" aseguró en su momento que ambos, de 34 años, estaban muy emocionados de ser padres. Rihanna compartió por primera vez un video de su bebé con duración de 45 segundos divulgado el sábado en TikTok, el cual registró 11,5 millones de visitas y 3,4 millones de "Me gusta" en sus primeros minutos.

Titulado "hacked", en las imágenes el bebé sonríe, gorjea y toma el teléfono de su madre mientras ella dice: "¿Estás tratando de obtener el teléfono de mamá?"

La magnate del entretenimiento y la moda de 34 años, detrás de éxitos como "Diamonds" y "Umbrella", no habían divulgado detalles, incluyendo el nombre del niño, desde su nacimiento.

La cantante nacida en Barbados, cuyo verdadero nombre es Robyn Rihanna Fenty, se convirtió en multimillonaria gracias a sus importantes logros musicales y marcas exitosas de maquillaje, lencería y alta costura.

Los rumores de que Rihanna y A$AP Rocky sostenían una relación corrieron durante años antes de que la pareja confirmara el año pasado que su romance era oficial.

Mon Laferte

"¡Soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!", aseguró en febrero en redes sociales, llena de alegría, la cantante chilena, naturalizada mexicana, Mon Laferte al compartir una foto con su hijo Joel, y aprovechó para hablar de cómo ha sido la agotadora experiencia de convertirse en madre.

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes", escribió la cantante de 38 años.

En la fotografía que compartió en aquél momento se le observa a ella sosteniendo y abrazando a su bebé mientras lo carga con un rebozo. En su escrito la autora de "Tú falta de querer" también asegura que el trabajo lo ha compartido con su pareja Joel Orta, con quien se casó recientemente.

En agosto de 2021 la cantante de 38 años confirmó a sus seguidores que estaba embarazada y aseguró estar conociendo una nueva versión suya que nunca había experimentado.

Esta nueva sensación devino en la creación de "Algo es mejor", en donde la cantante expresó el cambio de emociones y de mentalidad que ha vivido en su vida desde que deseó convertirse en madre.

Con el lanzamiento de dicho sencillo Laferte también anunció el segundo disco que publicó en 2021, "1940 Carmen", tras el éxito del álbum "Seis".

Desde que la cantante hizo público su embarazo no dejó de compartir su proceso y además ya había mostrado en redes la cantidad de flores que la esperaban en su casa después de haber dado a luz, así como una pequeña prenda que ella misma tejió para Joel antes de que naciera.

rad