Lapizito muestra su apoyo a Gomita con emotivo mensaje, luego de que su padre fuera declarado culpable

Luego de que Alfredo Ordaz Barajas, padre de Araceli Ordaz, alías “Gomita”, fuera declarado culpable por el delito de violencia doméstica, el hermano menor de la joven, Alfredo “Lapizito” Ordaz, mostró su apoyo a la influencer a través de sus rede sociales con un mensaje en el que expresó el gran amor que siente por su hermana.

A más de un año de que Gomita denunciara a su padre, Alfredo Ordaz Barajas, por haberla golpeado en un intento de la joven por defender a su madre Elizabeth Campos, la joven de 28 años acaba de dar a conocer que su agresor ya fue declarado culpable con una publicación en sus redes:

“(…) Estoy muy feliz y muy contenta y creo en la justicia divina… me acaban de decir que el fallo fue condenatorio”, compartió.



Tras darse a conocer esta noticia, Alfredo Ordaz, mejor conocido como “Lapizito”, hermano menor de la influencer, también se pronunció ante esta declaración legal, extendiendo su apoyo a Araceli con este mensaje:

“Te amo, Gomita, pase lo que pase siempre te quiero ver feliz. LA FAMILIA ES LO PRIMERO”, indicó a lado de una fotografía en la que posa junto a Araceli, con quien debutó en un concurso infantil del programa “Se vale” en 2010, cuando daban vida a tres payasitos – a lado de su otro hermano-, que se hacían llamar “Gomita”, “Lapizito” y “Lapizín”.



Desde que “Gomita” habló públicamente de las agresiones de su padre, las que –aseguró- había cometido en más de una ocasión, Araceli obtuvo una orden de restricción que impedía que Alfredo Ordaz Barajas, que también es conocido bajo el apodo de “Don Kiko”, se acercara a ella y a su madre.

Desde que ocurrió dicho evento, -en octubre de 2021- el hermano menor de “Gomita” fue criticado por no pronunciarse frente a los acontecimientos de maltrato en los que tanto su madre como su hermana habían sido víctimas. En su momento, el también influencer indicó que había decidió hablar abiertamente de lo sucedido, motivado por la presión de comentarios en redes sociales.

“Hay mucha gente que está opinando e incluso atacándome a mí, que si hablo que si no hablo, que si deje de seguir… todo lo ven mal. No voy a permitir que un seguidor se meta en mi vida privada, en algo que ni siquiera sabe y no le voy a estar dando explicaciones de lo que realmente pasó”.

En aquel momento, Alfredo se mantuvo parcial ante el percance, al asegurar que él no había estado presente en el instante que ocurrió la agresión, por lo que no podía dar su versión de los hechos.

“Cuando pasó esta situación yo estaba grabando un video de ´Soy Fredy”, estaba a una hora de distancia (…) Traté de llegar lo más rápido a mi casa y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día”, explicó, pero ahora ha mostrado un completo respaldo hacia su hermana.

