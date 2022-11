"Lagunilla mi barrio" sube el telón a sus difuntos

En la calle de la Lagunilla que se ha instalado en el Centro Cultural Teatro II, hay flores, papel picado y ofrendas del Día de Muertos. En ese ambiente festivo se pasean tres catrinas ataviadas con el último grito de la moda en el barrio: la Jarocha, la Britney y la Rita.

Las protagonistas del musical Lagunilla mi barrio festejan estas fechas a su manera: la Britney (interpretada por José Luis Guarneros) yendo a fiestas de Halloween, la Jarocha (Alma Cero) tomando unos mezcales y buscando bailes con unas cumbias bien locas. Rita (Violeta Isfel) dice que persignaría el piso con su Catrín, Albertano.

Pero así como para ellas estas fechas son motivo de celebración, para quienes están detrás de los personajes también. Los actores que actualmente ofrecen temporada del musical basado en la película homónima reflexionan:

“Me gusta mucho esta tradición y cómo los mexicanos la vivimos porque creo que es un momento muy nuestro”, dice Isfel, quien aunque no siempre tiene tiempo para poner su altar de muertos, trata de inculcarle a su hijo Omar esta tradición para que sienta orgullo de sus raíces.

Alma Cero explica que para ella en el año hay dos momento importantes: la cena que hace en Día de Muertos para los que ya no están en este plano y la otra que es para los vivos en Navidad. Ella ha tenido que lidiar con muchas pérdidas desde temprana edad pero relata que fue su mamá quien le enseñó a poner la ofrenda.

“Es otra manera de no dejar morir a nuestros seres amados... mi madre se fue en una etapa difícil para todos y que nos hacía mucha falta, pero siete meses después muere mi papá y meses más adelante mi padrastro. Nos quedamos sin todo el pilar, aunque ya nos habían dejado la información suficiente para ser fuertes, resilientes, para saber que la gente nunca se va hasta que la olvidas”, comparte Alma.

Más allá de la solemnidad, José Luis Guarneros destaca lo divertida de esta tradición y cómo los mexicanos celebramos a la muerte y lo que representa con toda una fiesta, dándole sentido a algo que no se comprende o no pueden explicar.

Para él es importante que estas tradiciones pasen a las siguientes generaciones, porque un pueblo que no recuerda sus raíces no tiene ningún rumbo. Recuerda que cuando fue profesor de teatro, trataba que sus alumnos descubrieran el verdadero significado de estas fechas, para que no lo vieran como algo comercial nada más, sino como algo importante a nivel personal y cultural.