La vida de Cuquita será un homenaje a las amas de casa

Cuquita, la viuda de Vicente Fernández y madre de sus hijos, será muestra de lo que viven muchas mujeres en el mundo al quedarse en casa, en la serie biográfica autorizada del Charro de Huentitán, que estrenará Netflix.

Marcela Guirado (Cómo sobrevivir soltero y Selena, la serie) es quien encarna a la versión adulta de María del Refugio Abarca, la mujer con quien Chente estuvo casado por más de cinco décadas. La versión joven de Cuquita recayó en Regina Pavón, actriz en Oscuro deseo y Monarca.

En El Rey, Vicente Fernández, la actriz comparte set con Jaime Camil, que tuvo a su cargo la misión de vivir en el intérprete de “Mujeres divinas”.

“Nuestra versión es muy respetuosa hacia la vida de Vicente Fernández, no pretende ir hacia ningún tipo de morbo, lo que pretende es rendir homenaje y honor a quien honor merece, porque al final del día sus canciones y sus letras pueden gustar o no, pero es un referente cultural”, dice Guirado.

“Me encanta la historia porque es de muchas mujeres, no sólo en México, sino de muchos países, que ya sea porque lo eligieron o no podían otra cosa, se quedan en casa al cuidado del sistema familiar y siendo la jefa del hogar que es un trabajo de 24 por siete, no pagado y laborioso, lo hice como un tributo a todas ellas”.

Subraya que El Rey, Vicente Fernández es un homenaje a su vida, a sus triunfos y fracasos.

“A Cuquita la van a ver como la acompañante y amiga, la pareja por varios años y quien tenía mucha injerencia en la carrera de él”, adelanta.

Guirado no pudo conversar con Doña Cuquita porque precisamente el rodaje de la serie coincidió con la hospitalización de Chente, durante el último cuatrimestre del 2021.

En el proyecto también actúan Sebastián Dante, Sebastián García y Kaled Acab.

La producción, hecha por Caracol Televisión y que estrenará Netflix, cuenta con la autorización de la familia Fernández, cosa que no ocurrió con El último rey, de Televisa, que se basó en el libro no oficial escrito por Olga Wornat. En ella, Iliana Fox (Kilómetro 31) dio vida a Cuquita.

Marcela Guirado

Actriz

