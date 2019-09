La sátira política en tv terminó: Brozo

[email protected]

A dos semanas de anunciar que su programa de televisión El Informe Brozo no tendría segunda temporada, Víctor Trujillo explicó que el tiempo de la sátira política en televisión ya terminó, por eso ha decidido emigrar a las plataformas digitales como YouTube, donde su Brozo Xmiswebs tiene más de medio millón de seguidores.

“Es una de las opciones que hace 20 años no podías imaginar pero ya llegó, ahora el chiste no es que te vean en una pantalla de 60’ sino en tu teléfono y tienes que preparar material para que esté dentro del mercado de la oferta, porque en estos tiempos políticos no puede dejar de haber la oferta de la sátira y de la crítica”, dijo el actor y conductor.

El creador de programas como El mañanero explicó que la censura ya no es tan directa o tan evidente, sino que se hace en baja intensidad con recursos como la publicidad gubernamental, por ejemplo.

Para él la cultura y por ende el teatro, están pasando por una etapa de depresión, porque en México no se le da la importancia que tiene y debería ser la primera en recibir el apoyo, pero esto no sucede pese a los esfuerzos que esté haciendo la Comisión de Cultura, encabezada por el diputado Sergio Mayer.

“No creo que esas oficinas del congreso mexicano tengan el apoyo que deban tener, se me hace más una cosa de florero que algo de empuje para la cuestión artística, el asunto es que lo que está pasando en el país sale de la oficina del presidente y los demás se encargan de maquilar a la prenda que él escoja”.

Pero hablando de teatro, Víctor Trujillo se prepara para regresar a escena en el Teatro Milán el 20 de septiembre con la puesta en escena La desobediencia de Marte, escrita por Juan Villoro.

“La vida opera y se alinean los planetas, llega una obra riquísima, una invitación a tiempo, tienes la posibilidad de dedicar muchos días a ensayar, más allá del trabajo que tienes; un clavado al teatro es lo mejor que le puede pasar al alma”.