¿La Rosa de Guadalupe promueve el derecho de las mujeres a decidir la maternidad?

Recientemente “La rosa de Guadalupe” transmitió un capítulo titulado “Decisión de mujer”, en donde se mostraron tres casos de embarazos no deseados: los de Fernanda, Amelia y Susana.

Fernanda se embaraza por accidente, pero la culpa no la deja y decide tener al bebé y darlo en adopción. Amelia tras un encuentro sexual en una fiesta, pero sigue los consejos de su madre, quien le insiste que “no lo mate”, y lo tiene.

El caso de Susana es en el que menos se ahonda, ella es la única que decide por la interrupción legal del embarazo, porque no quiere ser madre todavía. También es la que no aparece al final del episodio que concluye con una reflexión: “Ya basta de ser juzgadas por tomar nuestras propias decisiones”.

Aunque el intento de Televisa de abordar el caso de las mujeres a decidir sobre la maternidad es interesante, hay quien se pregunta por qué al final se destaca sólo a las dos chicas que sí tuvieron al bebé.

Esta es la razón por la que Angélica María no se volvió a casar

La cantante y actriz Angélica María es conocida como “La novia de México” y también por ser la madre de Angélica Vale. Ambas han demostrado en innumerables ocasiones la gran relación que llevan, casi siempre están juntas e incluso hacen videos de YouTube en los que cuentan sus experiencias y contestan preguntas del público. En una de esas emisiones, le preguntaron por qué no se había vuelto a casar después de Raúl Vale, a lo que ella contestó.

“Nunca encontré con quién, me hubiera encantado encontrar con quién (casarme), pero las personas que se me acercaban o creían que los iba a mantener o no eran hombres preparados, con ideales, hecho y derecho, (me ha tocado) gente muy inmadura, por eso no. Mejor sola que mal acompañada”.

Ya no avientan rosas en los conciertos… ¡sino Dr. Simis!

Los peluches de Dr. Simi se han popularizado tanto que ahora son parte de los souvenirs que la gente lleva a otros países y se ha visto que incluso la gente ahora ya no avienta flores a sus artistas en los conciertos sino peluchitos de este personaje, como en el caso del concierto de la cantante Aurora en el Corona Capital, a quien le aventaron uuno y ella lo enseñó emocionada. Los Tigres del Norte también recibieron uno en un concierto y también la cantante Lauren Mayberry.

