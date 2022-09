La reacción de la hermana de Octavio Ocaña a la vinculación a proceso del policía implicado en la muerte del actor

Luego de que el pasado 27 de septiembre, la jueza de control del Poder Judicial del Estado de México vinculara a un segundo proceso al policía municipal Leonardo “N”, por el delito de abuso de autoridad, por la persecución que realizó en contra de Octavio Ocaña el día de su fallecimiento, la hermana del actor, Bertha Ocaña se muestra contenta por la evolución del proceso, pues el acusado ya se encuentra en prisión preventiva.

A poco tiempo de que su cumpla un año del deceso de Octavio Ocaña, el actor que dio vida a Benito Rivera en “Vecinos”, la investigación en torno a su fallecimiento avanza, ya que en la actual etapa procesal, la jueza de control indicó que las pruebas presentadas sugieren que Leonardo “N”, presuntamente, ejerció el uso inadecuado de la fuerza, durante la persecución en la autopista Chamapa- Lechería del 29 de octubre.

Por esta posible falta administrativa, el policía municipal involucrado permanecerá en prisión preventiva, mientras se cumple el plazo de dos meses de investigaciones complementarias. Por este motivo, la familia Ocaña se presentó a los Juzgados de Control, Juicio Oral, y Ejecución de Sentencias de Tlanepantla.

Fue así que Bertha Ocaña, hermana mayor del actor, se pronunció en redes sociales y compartió una fotografía en la que aparece junto a los abogados encargados del caso de Octavio, adjunta a un mensaje que indicaba las emociones que la invaden:

“Y con estas caras terminamos la audiencia hoy… Aunque les confieso que llegando a casa me puse a llorar, pues es inevitable y no puedo explicar con palabras todo lo que mi corazón está sintiendo, pues la ausencia de mi hermano, cada día que pasa, me afecta más”, dijo la joven de 28 años.



Foto: Instagram

Bertha es gemela de Ana Leticia, las cuales, al igual que su hermano, se dedicaron a la actuación desde pequeñas. De hecho, una de las primeras oportunidades de Octavio, en la televisión, tuvo lugar cuando acompañó a sus hermanas a las grabaciones del segmento “Chiquillos y chiquillas”, del programa “En familia con Chabelo”; de ahí vino la invitación para el más pequeño de los Ocaña para que participara en el casting de “Vecinos”.

