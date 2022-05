La razón por la que Violeta Isfel fue a parar al hospital

Violeta Isfel está en el hospital recuperándose de una lamentable situación que ocurrió por culpa de sus amibas, sí, sus amibas. Resulta que cuando empezó a participar en "Las Estrellas Bailan en Hoy", donde su pareja es Raymix, la actriz también comenzó con una diarrea que la hizo pasarla muy mal, por lo que fue al doctor de Televisa y le dieron antibióticos que no funcionaron.

Días después, el sábado, tuvieron que cancelar las presentaciones de “Lo amo pero es un imbécil”, de tan mal que se sentía, pues la diarrea continuaba y ya había comenzado a bajar de peso. Pidió cita para el gastroenterólogo el lunes pasado y la noche del martes para amanecer miércoles la situación empeoró a tal grado que ya estaba evacuando sangre, por lo que corrieron al hospital.

“Llegué seca señores, llegué con un nivel de deshidratación que no le deseo a nadie, me sacaron toda la sangre que pudieron y no se podía porque mis venitas se secaron igual, no había manera de canalizarme hasta que lo lograron, y pues me la he pasado hidratándome, lo más importante de todo es la deshidratación que traía”, contó a través de un video subido a su cuenta de Facebook.

¿Qué es lo que tiene Violeta Isfel?

A raíz de eso, encontraron finalmente la causa de sus males: las amibas.

“El diagnóstico es que tengo amibas. Tengo amibas, dos amibas, lo que pasa es que las amibas suceden cuando comes algo que no limpiaron bien y yo me comí un pollo, tengan mucho cuidado, tienen que desinfectar todo porque hace mucho calor”.



Hace seis horas volvió a subir otro video desde el hospital donde dijo que todo este día estaría en el hospital, hasta el viernes, y compartió que desconocía si podría estar en "Las Estrellas Bailan en Hoy" este viernes de sentencia, por lo que pidió que los salvaran para que no tuvieran que bailar y ella tener tiempo para recuperarse.



