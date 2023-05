¿La quieren lejos de Bad Bunny? Le inventan amantes a Kendall Jenner

A poco de que se cumplan cuatro meses desde que Kendall Jenner y Bad Bunny se dejaron ver juntos por primera vez, ya comienzan a surgir especulaciones de infidelidad, luego de que la modelo fuera captada, acompañada de un joven, en la costa de la Riviera Francesa, sin embargo, no se trataba más que de Fai Khadra, el mejor amigo de la socialité, quien ha estado cerca de ella y las hermanas Kardashians desde hace años, sin embargo, las críticas en torno a la joven no se detienen, pues mucho se ha dicho que su relación con el cantante colombiano es un truco publicitario.

La relación entre la modelo de 27 años y el cantante de 29 han polarizado opiniones, pues mientras hay quienes aplauden su noviazgo, hay otras personas que dudan de la autenticidad de su amor, alimentando teorías tales como que fue Kris Jenner, la madre de Kendall, es quien impulsó el invento de esta relación, en búsqueda de que la carrera de la joven sea impulsada pues, cabe mencionar que, en 2007, también se sugirió que había sido ella quien, a lado de Kim Kardashian, planeó lanzar el video sexual de la empresaria para así darse a conocer.

Pero, en realidad, Kendall es conocida desde hace más de una década, cuando comenzó a tener más presencia en los episodios de "Keeping up with the Kardashians", época en la que la joven, junto a su hermana mejor Kylie, comenzaron a impulsar su carrera de modelos en conjunto, cuando lograron convertirse en el rostro de la revista "Seventeen", sin embargo, "Ky" prefirió dirigir su carrera al campo cosmético, mientras que "Kenny" siguió en los pasos del modelaje, hasta alcanzar ser la imagen de firmas importantes y una de las figuras más esperadas en las pasarelas.

Precisamente, la carrera que la precede es lo que ha causado tanta euforia en torno a la relación que sostiene con Bad Bunny, pues nadie se imaginó que un día la modelo, que llegó a relacionarse con deportistas como Devin Brooker, Ben Simmons y Blake Griffin, todos ellos jugadores de baloncesto, se enamoraría de cantante colombiano que, a su vez, ha sido muy hermético a la hora de hacer públicas sus relaciones pues, a lo largo de su historia como cantante sólo se le han conocido dos parejas; Carliz de la Cruz, su pareja desde el 2011 hasta el 2017, y Gabriela Berlingeri, con quien sostuvo una relación del 2020 al 2022.

El desconcierto de la relación entre Kendall y Benito mantiene todavía a muchas y muchos en el escepticismo, sobre todo, luego de que fueran vistos en un partido de basketball, al que acudieron para apoyar a Tristan Thompson, expareja de Khloé Kardashian, en el que supuestamente la modelo habría ignorado al cantante, luego de que este se acercarse a ella insistentemente, demostrando la gran atracción que siente por Kenny, la cual parecía no ser correspondida.

A estos dichos se suma la más reciente aparición de Jenner en público, pues la famosa se encuentra vacacionando en Antibes, una zona turística en Francia, en la que fue captada por paparazzis paseando a lado de Fai Kadra; ambos, fueron retratados en el preciso momento en que el también modelo abraza por el hombro a Kenny por lo que, aquellas y aquellos que no conocen las amistades de la joven, automáticamente, asociaron el acercamiento a un posible romance y, lo que es peor, a una posible infidelidad en contra de "el conejo malo".

De hecho, Fai no sólo es amigo de Kendall, sino que también mantiene una relación muy estrecha con Kylie y Kourtney Kardashian, con quienes comparte fotografías en sus redes sociales muy continuamente, pues Kadra conoce a la familia desde hace muchos años, ya que se involucró en el mundo de la moda a partir de una muy corta edad. En la actualidad, el originario de Dubai tiene 30 años y vive en California, en donde también residen sus hermanas, AKA Simi y Haze Khadra, que -al igual que él- son muy famosas en el mundo de celebridades.

De hecho, durante este viaje las gemelas también acompañan a Kenny y Kai.

