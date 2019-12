La película deja mensajes de superación personal: fans de Star Wars

Star Wars deja un mar de emociones y muchos mensajes, entre ellos de superación personal, así lo aseguran algunos fanáticos de la saga de George Lucas, que asistieron al estreno del episodio IX “El ascenso de Skywalker”.

Entre los asistentes al estreno de la película en Cinemex Manacar, durante la madrugada del jueves, se encontraba Jonathan Almazán, quien refirió que es fanático desde que era un niño. Y desde entonces el personaje de “Yoda” se convirtió en su favorito, por representar un ser de paz e inteligencia.

“Creo que es algo que a muchas personas les gusta, ‘Yoda’ es una persona muy sabia, con un gran temple y creo que es alguien que no se precipita en hacer las cosas y a pesar de que todo alrededor este complicándose, se mantiene tranquilo y muy enfocado en lo que quiere lograr”, dijo a EL UNIVERSAL.

Además, opina que el gran éxito de la franquicia, se debe a que son películas que se han transmitido de padres a hijos o llaman la atención de las nuevas generaciones.

“Cada generación tiene su trilogía, digamos que empezó con la 4, 5 y 6 y que para esa generación, la historia era algo muy nuevo, muy fresca y eso llamó mucho la atención y luego pasaron las precuelas, que pasaron los padres a sus hijos o a la gente joven como yo se acerca a ver estas películas, entonces yo creo que lo que tiene, es que cada generación se puede relacionar con su propia trilogía”, opinó.

Mientras que Rodrigo García, también fan de los filmes de Lucas, indica que a pesar de los años, siempre que los ve, le dan una ilusión de ser niño nuevamente.

“Yo me hice fan cuando vi la primera espada láser, eso fue lo que me llamó la atención, para mí el Universo de Star Wars es algo muy importante, porque me ha mantenido esa ilusión de ser un niño todavía y ver los créditos iniciales, es algo que no cambiaría nunca en mi vida”, compartió.

Iram Ávila, también un fanático de las pelicular desde que tenía diez años,

comentó que para él la historia le ha dejado un mensaje de superación, “sobre todo el creer en ti, el confiar en ti, en hacer las cosas, aunque tengas miedo poder hacerlas y pues animarte a vivir, disfrutar la vida en compañía de los amigos”.

También admira al personaje de la “Princesa Leia”, porque la considera una mujer muy fuerte y empoderada.

“Me gusta mucho, porque a través de la princesa Leia, se demuestra la fuerza de una mujer para salir adelante, que es importante apoyarlas y estar con ellas, sobre todo en este tema que estamos sobre la violencia de género”, expresó.

maf