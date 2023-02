La peculiar propuesta que Sylvester Stallone le hizo a Pamela Anderson salió a la luz

El pasado 31 de enero, Netflix estrenó la película documental que llevó muchos años de producción y que retrata a una de las mujeres más icónicas de los años 90: Pamela Anderson. En dicho producto televisivo, la actriz habla en primera persona y aborda distintas vivencias de su carrera.

A sus 55 años, la modelo estrenó de la mano del gigante de streaming la película llamada “Pamela: una historia de amor” y en ella se revelan varias informaciones y anécdotas de su vida. En algunas de las vivencias mencionadas por la “chicha Playboy”, figuran algunos famosos y colegas del medio.

Uno de los actores que se relacionó con Anderson fue Sylvester Stallone, quien al aparecer le hizo una propuesta muy particular a la bella directora del documental “Pam: Girl on the Loose”. Quien interpretó al icónico “Rambo”, le habría hecho una oferta especial a la actriz. “Me ofreció un condominio”, mencionó la bella “Pammy”.



Y luego agregó: “Y un Porsche para ser su chica número 1 y yo estaba como, ‘¿Eso significa que hay número 2? Uh-uh'”. Lo que siguió fue una carcajada de parte de la modelo, que aseguró que su colega le mencionó que su propuesta era tan buena como el oro de Tinseltown.

La respuesta de Anderson en aquella propuesta fue un ‘no’ tajante y de hecho Stallone le expresó que era lo mejor que iba a poder conseguir en aquel momento en Hollywood. Pero la histriónica pensaba que ella quería estar con un hombre por amor y por estar enamorada y no aceptaría “nada menos que eso”: una relación amorosa recíproca.

Luego de las declaraciones de la expareja de Tommy Lee, los representantes del actor de 76 años se comunicaron con el “New York Post” y dejaron en claro: “La declaración [...] atribuida a mi cliente es falsa y fabricada. Stallone confirma que nunca hizo ninguna parte de esa declaración”. ¿Quién tiene razón? Solo los espectadores del documental podrán tratar de dilucidar la veracidad en los dichos de la mujer que supo conquistar a millones de personas con su personaje en “Baywatch”.