La particular teoría por la que Clara Chía siempre utiliza gafas de sol

Luego de la ruptura de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, y los rumores de infidelidad de parte del ex futbolista, Clara Chía Martí ha sido blanco de críticas y hasta de burlas. Desde hace varios años, las redes sociales son el lugar perfecto para que se originen teorías acerca de las celebridades y la nueva novia del ex Barcelona no se ha salvado.

Los internautas de las redes sociales se han percatado de que Clara Chía tiene una afección en su rostro y es por eso que llevaría siempre, en toda ocasión, unas gafas para completar sus looks. Lo que los usuarios de internet han detectado es que la empresaria tiene el síndrome del “Ojo vago o perezoso”.

Leer más: Shakira regresa al lugar donde fue feliz con Piqué

Esta es una patología en la que un ojo se mueve hacia adentro o afuera y pareciera no funcionar en conjunto como habitualmente se espera. La conclusión de los internautas (más precisamente haters) vino de la mano de un análisis de fotografías que han obtenido de la novia de Piqué, en donde notaron que logra una mirada fija.



Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Fuente: Instagram @tefelicito111

Leer más: La razón por la que Clara Chía Martí tiene cansados a todos en la empresa de Gerard Piqué



Las críticas hacia la empresaria surgieron cuando se conoció que era la novia de Piqué. Fuente: Twitter

Pero además de detectar esta particularidad, los usuarios también notaron que suele bajar la cabeza para que las cámaras no lleguen a captar de manera nítida su rostro y, por lo tanto, la desviación de su ojo. La crueldad de los haters ha venido de la mano de las críticas a Gerard Piqué por “no haber elegido bien” a su pareja.



Clara Chía Martí. Fuente: Twitter @sharon_068

Las críticas hacia Martí estuvieron desde que se hizo público su romance con el ahora empresario de Kosmos. Para los fans de Shakira, la estudiante de relaciones públicas de 23 años pareciera ser la culpable de la separación entre la cantante y ex jugador de futbol, y es por eso que las burlas y los “reproches” a Piqué son aún moneda corriente.