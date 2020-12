La pandemia me trajo vejez, bromea Verónica Castro

La única cosa que no le gustó a Verónica Castro de su nuevo papel en cine fue su vestuario y su look. Así lo afirmó durante la presentación de la película Dime cuándo tú, con la que no sólo regresa a la actuación, sino también al cine y lo hace de la mano de su hijo menor Michel Castro.

Para la primera actriz este es un reto lleno de primeras veces, pues además interpretará el papel de abuela.

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia”, bromeó en conferencia de prensa.

Esta es la primera vez que su hijo Michel participa como director de fotografía en una película mexicana, dirigida por Gerardo Gatica, quien también incursiona como director de cine.

Se trata de la historia de Will (Jesús Zavala), quien es impulsado por sus abuelos a viajar de Los Ángeles a la Ciudad de México para salir de la monotonía. En el camino se encontrará con Dani (Ximena Romo), quien le dará una lección de amor. En el reparto también están Héctor Bonilla, Rosa María Bianchi y el youtuber Juca Viapri.

“Siempre se aprende de los jóvenes, regresar fue fácil, me sentí muy contenta por encontrar a mis compañeros de antes mezclados con los compañeros de ahora, amo mi trabajo y regresar ha sido maravilloso”.

El último largometraje en el que Veronica participó fue en Dios se lo pague, de 1990; además, desde hace un tiempo anunció su retiro de la televisión, por lo que este regreso es una excepción que se permitió por tratarse de su hijo y su mejor amigo.

“Me agarraron entre los dos, son como hermanos y es un grupo lindo que tienen de amigos de hace muchísimos años y que además, pues sí tuve que lidiar con ellos, porque sí me tocaba que los fines de semana o los fines de año se reunían en la casa o me los llevaba a Avándaro, a Acapulco; siempre alucinaban la cosa del cine”, contó.

“Si de algo sirvo para estar cerca de ellos, para darles un consejo, darles ánimo, apoyarlos, lo haré porque es gente que conozco, como Gatica”.