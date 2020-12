La pandemia del Covid supera a la ficción

Millones de personas alrededor del mundo han luchado por sobrevivir a la pandemia del Covid-19. El virus no perdonó ningún terreno y en otro espacio, el de la televisión, personajes reales y de ficción se han enfrentado de mejor o peor manera al coronavirus.

Un ejemplo de ello lo vivieron la actriz española María Albiñana y el cineasta australiano Luke Eve, quienes se iban a casar en abril en una ceremonia para 150 invitados. Dos semanas antes cancelaron cuando el panorama se recrudeció por los contagios en España. Recluidos, la pareja y la mamá del novio —que había volado para la boda— tomaron una cámara y decidieron contar su historia en la serie "Cancelled", ganadora en los British web awards.

“Para nosotros la pandemia estaba mucho más por encima de nuestra boda cancelada, la boda no era nada comparado con lo que sucedía en el mundo. Lo que sentíamos en ese momento, nuestra forma de canalizarlo fue a través de la serie. Queríamos compartir esa vivencia, no deja de ser ficción, pero son nuestros sentimientos, opiniones, pasiones y miedos”, dice María.



Sin boda pero juntos. El elenco de Cancelled aprovechó el viaje. Foto: CORTESÍA



Los españoles recurrieron a un show —disponible en México por la plataforma Vix— en el que mezclan realidad y ficción, algo un tanto parecido a lo que significa la quinta temporada de la serie estadounidense This is us.



En This is us, además del uso de cubrebocas, algunos personajes mantienen la sana distancia. Foto: CORTESÍA

Si bien la historia y personajes de la serie, que puede verse por Fox, no son reales, sí están inmersos en el contexto de la pandemia y las manifestaciones en contra de la violencia hacia la gente de color, dos de los temas que más destacaron este 2020 en Estados Unidos.

Con cubrebocas y sana distancia entre personajes, retratan las preocupaciones que tendría una mujer embarazada o un anciano en la realidad.

En otro plano, el del humor, está desHecho en casa, de Eugenio Derbez, quien compartió la vida junto a su hija Aitana y su esposa Alessandra Rosaldo mientras estaban en confinamiento en Los Ángeles.

La pandemia, un nuevo personaje

En la ficción de Grey's anatomy y en las excentricidades de Keeping up with the Kardashians, así como en Cancelled y This is us, la pandemia fue parte del elenco. Pero en casos como Distanciamiento social, de Netflix, fue personaje principal.



La nueva temporada Grey’s anatomy sucede en el contexto del coronavirus. Foto: CORTESÍA



Para Miguel Brailovsky, vicepresidente de contenido de History Latin America, se desarrollaron formatos novedosos por la crisis de contenido y comercial. En el caso del canal presentaron en la mitad de 2020 el documental Pandemia en tiempo real.

“Hay prácticas que adoptamos empezando por el formato de contar historias a través de las capturas de los cronistas de la historia en tiempo real”.

Para María y Luke, aún con esperanzas de casarse en 2021, existe la idea de hacer una segunda temporada, aunque el panorama no es positivo.

“Estamos en la segunda ola, el verano fue muy feliz pero ahora noto a la gente enfadada, cansada por las malas decisiones del gobierno”.

Pandemia en la realidad y ficción

El alargamiento de la cuarentena obligó a los shows a retomar historias en el contexto de nueva normalidad.

01 South Park: especial pandemia. Muy a su estilo, los personajes animados descubren el origen de la crisis que atraviesa el mundo.

02 Grey’s anatomy, temporada 17. La serie médica decidió honrar a quienes en la vida real han luchado contra el virus; en la trama el hospital ubicado en Seatle también enfrenta la pandemia.

03 La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, temporada 22. Con una trama centrada en Nueva York era de esperarse que también incluyeran la pandemia en la historia, por ello vemos a los detectives resolver casos con cubrebocas.

04 Pandemia en tiempo real. En otro plano, el de la realidad, el especial de History mostró en junio un compilado de vivencias audiovisuales capturadas por latinoamericanos en su día a día, mostrando así testimonios de cómo se vivía el aislamiento social.

05 La treintena. La producción española sigue a cuatro mujeres en confinamiento en Barcelona.

Datos

5 Premios de los British web awards obtuvo la serie "Cancelled" en 2020.

7.1 Millones de espectadores tuvo el estreno de la quinta temporada de "This is us".

Frases

“Hay prácticas que adoptamos, empezando por el formato de contar historias a través de los cronistas”. Miguel Brailovsky. Vicepresidente de contenido de History Latin America.

“Para nosotros la pandemia estaba por encima de nuestra boda cancelada, la boda no era nada”. María Albiñana. Actriz.