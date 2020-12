La música que despide el 2020... y la que recibe el 2021

A pesar de que el 2020 fue muy difícil para toda la humanidad, en estas fechas de fiestas decembrinas la esperanza por salir adelante está más fuerte que nunca y aunque la industria del entretenimiento fue duramente golpeada por la cancelación de espectáculos, hizo todo lo posible por aportar su granito de arena al preparar varios eventos que se podrán ver desde casa.

CONCIERTOS PARA EL FIN DE AÑO

El cascanueces completamente gratis

El sueño de muchos por fin se hará realidad, uno de los espectáculos más deseados y que agota las entradas dejando a muchos fuera, es sin duda "El cascanueces". En esta ocasión, el cuento de E. T. A Hoffman, que fue escrito en 1816, será interpretado por el ballet clásico de Navidad con la Compañía Nacional de Danza y se podrá ver vía streaming completamente gratis este 25 de diciembre a las 13:00 horas a través de Facebook: INBAmx y CNDanzaINBAL.

Mijares Sinfónico

El cantante mexicano dejó de ser un soldado del amor para entrarle de lleno a la Navidad. Tras el lanzamiento de su disco navideño hace unas semanas, se animó a deleitar a sus seguidores con un concierto por streaming que ofrecerá a través de la plataforma de Ticketmaster este 25 de diciembre a las 20:00 horas.

Especial navideño Pimpinela

Tras haber perdido a su mamá este año, los hermanos del dúo argentino se han empeñado en hacer su mejor esfuerzo para alegrar el corazón de muchos, que como ellos, han perdido un ser querido, es por eso que prepararon un show para que se pueda disfrutar entre la familia a las 18:00 horas por e-ticket.





Navidad con Magneto

Para los melancólicos, está la opción de ver a Magneto y junto a ellos recordar los buenos momentos, cantar canciones de amor y desamor como “Malherido” o su éxito “Vuela, Vuela”. Su show se podrá ver éste 25 de diciembre a través de la plataforma Sala Estelar a las 20:00 horas.





Navidad con Kabah

Si después de ver a Magneto se quedaron con más ganas de retroceder en el tiempo, la agrupación de los 90, Kabah, también preparó algo muy especial para estas fechas. Su espectáculo también se podrá ver a través de la plataforma Sala Estelar a las 20:00 horas, el próximo 26 de diciembre.

“Ha sido un año muy complicado, me han sacado adelante los creativos: los libros, las películas, la música y por eso es muy importante para nosotros hacer este concierto de cierre de año y llevar unas horas de mucha diversión, de música”, dijo Daniela Magún a EL UNIVERSAL.





Enrique Guzmán

Para aquellos amantes de los clásicos, la opción perfecta es ver el concierto de Enrique Guzmán, quien cantará varios de sus éxitos como “El rock de la cárcel” y “Acompáñame”, además tendrá varios invitados especiales, entre ellos, Aida Cuevas, Kalimba, Erik Rubín y Yahir. A la leyenda del rock en español se le podrá ver el 26 de diciembre, a las 20:30 horas por Cinépolis Click.





Kiss 2020 Goodbye

¿Y por qué no finalizar el año con adrenalina y mucho rock? Para sorpresa de muchos, la legendaria banda Kiss también quiso pasar el último día con todos sus fanáticos, y preparó un concierto online grabado desde Dubái.



Sin duda, será un concierto para verdaderos fans, puesto que los boletos oscilan entre los 800 pesos mexicanos, hasta los 20 mil pesos para el que quiera adquirir su pase VIP. Los boletos se pueden adquirir en www.tixr.com





Tomorrowland

Otro de los shows online más esperados es el Festival de música electrónica Tomorrowland, el cual, usando la última tecnología para crear escenarios virtuales, espera despedir el año en compañía de Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Major Lazer, Martin Garrix, Snoop Dogg alias DJ Snoopadelic, y muchos más. La cita es el 31 de diciembre a las 20:00 hora local en las 27 zonas horarias del mundo.







Margarita La Diosa de la Cumbia

Si de bailar se trata, Margarita La Diosa de la Cumbia hará todo lo posible por hacerlo posible con sus éxitos como “Que nadie sepa mi sufrir”, “Mi bombón”, “Para qué”, entre muchos más. La cita es el 31 de diciembre a las 21:30 horas a través de la plataforma de Cinépolis Click.

Emmanuel y Mijares y Los Ángeles Azules

También para festejar el fin de año, Emmanuel llamó a su gran amigo Mijares para que junto a Los Ángeles Azules armen una fiesta en grande de manera virtual, también el 31 diciembre, a las 22:30 horas a través de Ticketmaster Live.





Celebración de Año Nuevo en Times Square

Y si de ver la cuenta regresiva se trata, podemos recibir el 2021 con la transmisión en vivo del show virtual que se está preparando en el famoso Times Square de Nueva York. Por primera vez en más de un siglo, esta tradicional fiesta, en donde se reúnen miles de personas en las calles, no tendrá público y se podrá disfrutar vía online.

LANZAMIENTOS MUSICALES CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Si ya estás cansado de las versiones navideñas del pasado, este año surgieron nuevas propuestas musicales que podrían refrescar tu cena navideña y alegrar la fiesta sin necesidad de salir de casa.

La Reina de la Navidad, Mariah Carey, lanzó su álbum "Mariah Carey’s Magical Christmas Special", del cual se desprende su sencillo “Oh Santa!”, que junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson han llegado, con su video, al gusto de más de 26 millones de personas alrededor del mundo.

Siguiendo su estilo de reggae, Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, lanzó su nuevo sencillo llamado “No Icy Christmas”, que sin duda hará pasar un momento relajante y tranquilo a muchos.

El cantante y pianista inglés de jazz Jamie Cullum también llegó con su nuevo álbum "The Pianoman at Christmas", en el cual se encuentran temas como “It’s Christmas”, “The jolly fat man”, “Christmas never gets old”, entre muchos más.

Pentatonix, uno de los mejores grupos de música a capela, procedente de Arlington, Texas, ofrece una opción diferente de disfrutar los villancicos populares de una manera muy original con su nuevo disco llamado "We need a little Christmas".

Si se desea pasar la Navidad de una manera más clásica, la opción ideal es escuchar el nuevo disco de Arturo Chacón, quien con su potente voz trae nuevas versiones de las canciones navideñas..

Gwen Stefani está de regreso y lo hizo de modo navideño con su nuevo disco titulado "You make it feel like Christmas", en el que incluye también diferentes versiones de los villancicos más populares como “Sleigh Ride”, “Jingle bells” y “Silent night”, entre otros.

DISCOS ESPERADOS DEL PRÓXIMO AÑO

El 2020 ya está a nada de terminar, pero el 2021 ya se está preparando para la llegada de las nuevas producciones musicales que han preparado varias bandas, a pesar de haber atravesado un año difícil que atrasó el lanzamiento de sus álbumes.

*Lanzamiento: 08/01/2021

Banda: Passenger

Álbum: “Songs for the drunk and broken hearted”, Incluye su sencillo “Remember to forget”.





*Lanzamiento: 29/01/2021

Artista: Robin Schulz:

Álbum: IIII, Incluye sencillo “All this love”



*Lanzamiento: 29/01/2021

Banda: Clap Your Hands Say Yeah

Album: “New fragility”, Incluye sencillo “Hesitating nation”





*Lanzamiento: 05/02/2021

Bnada: Foo Fighters

Álbum: “Medicine at midnight”, Incluye sencillo “Shame shame”



*Lanzamiento: 07/02/2021

Banda: CNCO

Album: “Déjà vu”, Incluye sencillo “Tan enamorados”



*Lanzamiento:12/02/2021

Artista: Sia

Álbum; “Music”, Incluye sencillo “Together”

*Lanzamiento:12/02/2021

Banda: Black Sabbath

Álbum: “Vol.4: Super deluxe”, Incluye más de 20 grabaciones inéditas



*Lanzamiento: 26/02/2021

Artista: Alice Cooper

Álbum: “Detroit stories”, Incluye sencillo “Rock and roll”

*Lanzamiento: 12/03/2021

Bnada: Rob Zombie

Álbum: “The lunar injection kool aid eclipse conspiracy”, Incluye sencillo “The triumph of king freak”



*Lanzamiento: 19/03/2021

Artista: Ringo Starr

Álbum: “Zoom in” EP





*Lanzamiento: 26/03/2021

Banda: Evanescence

Álbum: “The bitter truth”, Incluye sencillo “Wasted on you”



