Después de 21 días de hospitalización, la escritora y periodista Ernestina Sodi falleció el pasado 8 de abril, debido a los dos infartos al miocardio que sufrió el 18 de octubre y que provocó el rompimiento de la vena aorta, lo que la mantuvo en terapia intensiva.

Fue su hija mayor Camila Sodi, quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, con un sencillo mensaje: "Ernestina Sodi. Mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8 2024. Descansa en paz".

Ernestina Sodi fue la tercera hija de Yolanda Miranda Mange, sus hermanas son Laura Zapata (del primer matrimonio de su madre), Federica, Gabriela y Thalía, cuyo padre era el criminólogo Ernesto Sodi Pallares.

Fue Señorita Distrito Federal 1977. Estudió la licenciatura en Historia del Arte por el Instituto de Cultura Superior, fue profesora de Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana y candidata a un Doctorado en Letras Modernas en la misma institución. Su vida la dedicó a la escritura logrando una sólida carrera como escritora y periodista.

Al sepelio asistieron sus hermanas, excepto Laura Zapata, con quien había un distanciamiento, su cuerpo descansa en el Panteón Francés.

No hubo concierto

El Estado de Sinaloa ha enfrentado semanas de violencia e inseguridad, y esta fue la causa por la cual la cantante Alejandra Guzmán canceló de manera definitiva su concierto en el puerto de Mazatlán, el cual debía realizarse el pasado 9 de noviembre, en el Centro de Usos Múltiples.

La boletera Ticket Star emitió un comunicado en el cual informaba la situación, asegurando que esta decisión respondió a causas ajenas a la artista y a la empresa promotora.

"En los últimos días, se han presentado situaciones de seguridad en el Estado de Sinaloa y nuestra prioridad es garantizar el bienestar de todos los asistentes, equipo de trabajo y artistas. Agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos", se leía en el comunicado.

Originalmente la intérprete de Eternamente bella se presentaría en ese lugar el 21 de septiembre, pero los enfrentamientos armados que se dieron en el Estado, obligaron a la cantante a posponerlo para noviembre, pero finalmente decidió cancelarlo de manera definitiva.

Ángela Aguilar recibe polémico recibimiento

Sin pasar por la alfombra roja y acompañada por su esposo Christian Nodal, la cantante Ángela Aguilar asistió al evento de gala de la revista Glamour, para recibir su reconocimiento como Mujer del Año, distinción que causó polémica desde que se dio a conocer la noticia unos días antes del evento.

"Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con ´Glamour´ por este increíble reconocimiento, ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser, yo creo que muchas veces las palabras sobran, lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida", de esta manera Ángela comenzó su discurso.

La hija mejor de Pepe Aguilar agradeció tanto a su familia como a su esposo, y a todas las mujeres que la antecedieron y abrieron brecha para que ella pudiera recibir este premio, y remató: "Como decía mi abuela, Flor Silvestre, ´gracias la vida que me ha dado tanto'... gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como dicen muchos de mis colegas, no creo que me lo merezca, pero trabajaré para hacerlo, muchas gracias", concluyó.

Cuando la revista dio a conocer la su portada con Ángela en ella, la gente de inmediato manifestó su descontento, debido a que un par de semanas antes Cazzu había desmentido a la señora Nodal, sobre lo dicho en una entrevista con la cadena de televisión ABC, donde aseguró que la argentina estaba al tanto de su relación con intérprete de Botella trás botella; así que iniciaron un recolección de firmas en Change.org, para pedirle a la revista que revocara el reconocimiento, algo que evidentemente no sucedió.

Al mismo tiempo el programa de Telemundo sacó a la luz el acta de matrimonio de los cantantes, en la cual se especifica que se casaron bajo el régimen de bienes separados, echando por tierra de esta manera el rumor de que la boda había sido falsa.

En picada

Cada día preocupa más el estado de salud de Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto y que hoy se hace nombrar como Sheila Devil; ya que recientemente se dejó ver en un video donde se escucha su voz muy ronca y sus manos lucen hinchadas

Pese a los esfuerzos de su madre Lourdes Ornelas de sacarlo de sus adicciones, Blanes se ha negado a recibir ayuda, es por eso que su cuerpo ya ha comenzado a reflejar los efectos de las sustancias que consume, como lo muestra el video, donde luce desaliñado, con una voz que apenas se entiende, y las manos hinchadas, señal de que estuvo golpeando algo o ha comenzado a tener problemas renales.

Hace más de un año que Camilín, como lo llaman en los medios de comunicación, comparte en las redes el estilo decadente de su día a día, rodeado muchas veces de basura, botellas de alcohol, cigarros y amistades que no pretenden ayudarlo a salir del mundo de las adicciones que cada vez afectan más su mente y su aspecto físico.

Quiere ser madre una vez más

Uno de los sueños que Galilea Montijo ha acariciado largamente, es el de convertirse en madre de una niña, pero la llegada de la menopausia de manera temprana, es lo que le impidió realizarlo, pero al parecer ha encontrado la forma de intentar llamar a la cigüeña a sus 51 años.

"Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz, pero hace varios años que tuve una menopausia muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona pero lo que no me funciona son los ovarios, entonces encontramos un laboratorio, lo que no tenemos es tiempo, pero pretendemos viajar a principio del próximo año", explicó Galilea.

Aunque existe la adopción y lo considera un acto maravilloso, no es algo que Galilea haya contemplado, pero también considera que si las cosas no salen como lo planean, lo tomará con sabiduría.

"Si no se puede por algo es, no me peleo con la vida, ni con la naturaleza ni mucho menos con Dios", aseveró la conductora.

