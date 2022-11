La insólita comparación que hacen los fans de Lucero con Shakira

Lucero y Manuel Mijares volvieron al escenario como pareja artística con su gira “Hasta que se nos hizo”, luego de 11 años desde su divorcio. Con el correr de los años, luego de su separación, los cantantes siguieron cultivando una buena relación por el bienestar de sus hijos. Y es hasta el día de hoy que no tienen problemas de trabajar juntos y así lo dejaron claro en el reality “El retador”, donde fueron jueces junto a Itatí Cantoral.

La relación de confianza y humor entre Lucero y su ex esposo, es tal que fue el cantante de 64 años el que le hizo un reclamo público sobre algo en común. Durante una entrevista con CNN, Mijares mencionó que Lucero se llevó un caro electrodoméstico de su hogar y todavía exige que se lo devuelva.

En pleno encuentro virtual, el intérprete de “Para amarnos más” le dijo a su ex esposa: “Te llevaste mi Thermomix”. Ante este reclamo público que causó gracia, la actriz le respondió: “¿Cuándo? No, pero pues, no que tú tenías otra”. La respuesta inmediata de parte del productor fue que no la tenía y que debía comprarla, pero dudaba porque es “carísima”.

Luego de oír tal declaración, Lucero mencionó en broma: “Ah no, entonces te la voy a regresar”. El video colgado en varias plataformas de redes sociales se ha viralizado y los comentarios han sido de todo tipo. Entre ellos aparecieron algunos que hicieron referencia a la actual relación de Shakira y Gerard Piqué.

“Peleándose por la Thermomix” y “Ex parejas sin pedos”, fueron algunos de los comentarios divertidos. Pero también hubo quienes mencionaron: “Esperemos que Shakira y Piqué se lleven así algún día”. El mensaje tiene un tono de reclamo o deseo un poco irónico (y una clara comparación de dos relaciones distintas), ya que la cantante y el futbolista lejos se encuentran de mantener un ameno vínculo a pesar de su separación. El motivo reside en que todavía se encuentra en conflicto legal por la tenencia de sus hijos.