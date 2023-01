La indicación que Shakira les habría dado a sus hijos y que afecta a los padres de Piqué

Al parecer la relación entre Shakira y la madre de su ex Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, era más complicada y menos amistosa de lo que se pensaba, a raíz de la filtración de un video en el que se observa el maltrato que sufre la cantante a manos de su exsuegra, usuarios en redes no han dejado de especular cómo se llevaban en realidad y qué tan dolida está la artista luego de que sus suegros apoyaran el nuevo romance de su hijo.

La cololmbiana ha dado pistas de que las cosas con sus exsuegros, y con su exsuegra en particular, no están nada bien, pues además de quejarse de ella en su nueva canción "BZRP Music Sessions #53", puso una bruja en su terraza mirando hacia la casa de ellos, y mandó a contrucir un muro para separar las propiedades, muestra clara de que la cantante quiere poner tierra de por medio con ellos hasta que se vaya a vivir a Miami con sus hijos Sasha y Milan.

Hasta el momento ambas partes deben aguantarse mutuamente, por ejemplo, los padres de Piqué deben soportar que la cantante ponga a todo volumen "BZRP Music Sessions #53", donde se escuahan cosas como:

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan



¿Fue una indicación de Shakira?

La revista española "Lecturas" asegura que Shakira habría pedido a sus hijos Milan y Sasha que no llamaran abuelos - "avi" y "ona" en catalán - a Joan y Montserrat, a los padres de Piqué, porque eso es algo que la pone "muy triste".

La revelado por la publicación ha sido retomado por varios medios españoles, entre ellos Europa Press, quienes cuestionaron a la cantante sobre si era cierta o falsa esta información, pero ella se mantuvo en silencio mientras llegaba a su casa tras llevar a sus hijos a la escuela junto con su hermano Tonino,



Shakira ignora a la prensa al llegar a su casa. Europa Press.

Se sabe que a Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué nunca le agradó del todo Shakira, primero por ser 10 años mayor que su hijo y por no ser española; sobre la infidelidad de Gerard, los padres de él habrían apoyado y aceptado a la joven Clara Chía desde un principio, a las espaldas de Shakira.

Aunque Shakira y Piqué han hecho una "tregua" en los recientes días por el cumpleaños de su hijo, tod pinta a que la tensión entre ellos seguirá, al igual que con su exsuegra, quien ha sido captada en días recientes conviviendo con Clara Chía, de 23 años que actualmente estaría resguardada en la casa de sus padres, y no viviendo con el exfutbolista.

