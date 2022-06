La inclusión también alcanza a la música

"El pop es para niñas" o "a mí me gusta el rock" eran frases que solían decir algunos hombres en la década de los 90 y 2000, sobre todo respecto a las boybands, que enloquecieron a miles de mujeres alrededor del mundo; ahora todo ha cambiado y la inclusión, la aceptación y lo políticamente correcto permea en la sociedad, tanto que ya no existen límites en los gustos musicales.



El Festival Tecate Emblema de la Ciudad de México, que se realizó en mayo, nos mostró estos cambios; en el que muchos hombres pudieron disfrutar sin pena a bandas como los Backstreet Boys.



“No está mal que excluyas, si una cosa no te gusta pues ya, pero no debes de atacar a la persona por sus gustos, no incurrir en el error que cometimos en el pasado por todos los estereotipos que arrastramos y que intentamos romper; muchos nos los generaron los mismos medios, como eso de que: ‘a ti no te puede gustar el pop porque te gusta el rock’. Eso era ignorancia de no conocer la historia de la música”, comenta el crítico musical David Cortés.

El especialista apunta que no sólo era cuestión de los fanáticos, sino que hasta la misma industria musical y medios atacaban a los artistas de pop si hacían algo que estaba fuera de su “imagen”.

Así sucedió, por ejemplo, con JC Chasez, quien fuera integrante de la boyband *NSync, que trató de hacer un proyecto como solista con canciones más atrevidas y fue atacado por salirse de los estándares del pop y romper con su imagen de niño bonito y perfecto.



Su intento como solista no funcionó del todo debido a que los sencillos que lanzó, “Some girls (dance with women)”, “All day long I dream about sex” y “Shake It”, fueron criticados y calificados como música que alentaba al sexo desenfrenado y a la masturbación, temas que seguían siendo tabú hace 20 años.



“Yo nunca menciono eso en las canciones, cada quien las interpreta. La sexualidad va implícita en nosotros como seres humanos y lo trato de una manera abierta, sin ataduras porque así lo sentí, pero no lo manejé como una incitación a la sexualidad irresponsable... Tampoco se hace por levantar polémica, son puntos de vista que entiendo, pero no comparto”, dijo Chasez durante una entrevista a un medio de comunicación de entonces.



Poperos logran su segundo aire

En la actualidad, poco a poco los estereotipos, la discriminación y el machismo se alejan; quedaron atrás aquellas controversias como la que causó el ícono pop del momento, Britney Spears, cuando tuvo una relación con Fred Durst, uno de los representantes del nu’ metal, géneros musicales que, aparentemente “no se podían mezclar”, por lo cual era mal visto que los representantes socializaran entre sí.



Ahora, aquellos a quienes les daba pena decir que eran fans de las boybands las abrazan y disfrutan del legado que dejaron y eso ha hecho que varios íconos del pop de hace dos décadas hayan regresado a los escenarios con fuerza, además de los Backstreet Boys, como Mandy Moore, Christina Aguilera y Westlife, entre otros, que de nueva cuenta están haciendo giras y repuntan con sus éxitos del pasado.



“También está la nostalgia de quienes vivieron el momento de estas agrupaciones y que ahora tienen dinero, poder adquisitivo, y las cosas nuevas no les llaman la atención; creo que ya se habían tardado los grupos como los Backstreet Boys en regresar”, señala el investigador.



Christina Aguilera se robó la noche de los Latin Grammy en 2021, después de que su última presentación en esos premios fue en 2001.



La visita de los Backstreet Boys causó tal sensación que nuevamente temas como “Everybody”, “As long as you love me”, “Larger tan life”, entre otros, se volvieron a escuchar.



La plataforma Spotify hizo su lista de éxitos de los años 2000, y lleva más de 300 mil likes.



Grupos como 'N Sync cuentan con más de 6 millones de escuchas mensuales; Westlife tiene un poco más de 5 millones, Savage Garden cuenta con 4 millones, Britney Spears 24 millones, Christina Aguilera más de 18 millones, Mandy Moore casi 4 millones, Five casi 2 millones, sólo por citar algunos.



