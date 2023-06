La historia de la rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro

Entre las décadas de los 70 y 80 había dos figuras que destacaban en el mundo del espectáculo, Lucía Méndez y Verónica Castro, ambas eran poseedoras de una belleza espectacular y se habían convertido en las grandes estrellas de las telenovelas, fue entonces que comenzó a hablarse en los medios de comunicación de la época de una rivalidad entre ambas, que hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar. Es que ambas han seguido caminos muy similares, en 1970 Verónica ganaría un concurso que un diario mexicano organizaba para lanzar a los nuevos rostros de la televisión, dos años después Lucía se levantaría con el triunfo en el mismo certamen.

También competían por ser la reina de las telenovelas, la primera con éxitos como "Los ricos también lloran" (1979), "El derecho de nacer" (1971) y "Rosa Salvaje" (1987), mientras que Méndez hacía lo propio con "Colorina" (1980), "Tú o nadie" (1985) y "El extraño retorno de Diana Salazar" (1988).

Lucía Méndez triunfó en la pantalla chica con "Colorina" (1980), "Tú o nadie" (1985) y "El extraño retorno de Diana Salazar" (1988). FOTO: Archivo.

"Hago algo y ella inmediatamente hace lo mismo, tiene lo mismo... Siempre como que coincide, sí, yo hice teatro, ella hizo teatro. Yo hago esto, ella hace exactamente casi lo mismo. Y no puedo parar este comentario, porque me lo hace mucha gente, muchos periodistas", dijo Lucía Méndez el año pasado en el programa Chisme No Like.

¿Qué problema hubo entre Lucía Méndez y Verónica Castro?

Pero también se dice que el problema surgió cuando en los 70 ambas participarían en un comercial, pero al final el cliente decidió sólo incluir a Verónica Castro, algo que enfureció a Lucía y agudizó el rumor de su rivalidad. De igual forma se dijo que la verdadera razón de que estas dos famosas no se podían ver, es que Verónica se convirtió en rival de amores de Lucía, cuando su interés se centró en el actor argentino Jorge Martínez, con quien la ojiverde había protagonizado en 1982 la telenovela, "Verónica, el rostro del amor".

Verónica Castro tuvo éxitos en televisión como "Los ricos también lloran" (1979), "El derecho de nacer" (1971) y "Rosa Salvaje" (1987).

La también conductora mantuvo una relación de algunos años con él, pero Lucía ya había intentado conquistarlo sin éxito antes que ella; en 2018 Verónica aseguró que la experiencia no había sido tan buena con el argentino, ya que resultó abusivo y vividor. Fueron múltiples las veces que muchos productores intentaron que trabajaran juntas, sin que lograran que ellas aceptaran, fue hasta 2008 cuando el exesposo de Lucía Méndez las reunió en la serie "Mujeres Asesinas", donde si bien no salieron a cuadro juntas, sí estuvieron ambas en la misma temporada; en la presentación a prensa de este proyecto Lucía y Verónica regalaron irrepetibles imágenes porque simularon pelear en el escenario y al final terminaron riendo y abrazadas, como en un intento de zanjar rumores.

Pero ha sido Lucía quien ha terminado por desmentir una posible amistad o pleito entre ellas, cuando esta semana, durante la presentación de su álbum Por amor a México declaró: "No hay amistad, nunca ha habido amistad entre ella y yo... sabemos una de la otra pero nunca se ha prestado la ocasión de ser amigas. Se inventan muchos mitos, jamás nos hemos pegado, jamás ha habido problemas. Le deseo lo mejor de lo mejor. Considero que somos dos trayectorias distintas”, dijo Lucía.