La historia de amor de Raúl Vale con Angélica María, Arlette Pacheco y Hanny Sáenz

Cuando se le ha preguntado a la actriz y cantante Angélica María si estaría interesada en llevar su vida a una bioserie siempre ha dicho que no, porque de hacerlo tendría que hablar de aquellos que la lastimaron y traicionaron, pero aunque se refería a lo profesional en lo personal vivió uno de los escándalos más mediáticos de los 80, cuando su entonces esposo Raúl Vale le fue infiel con una joven actriz, Arlette Pacheco.

Raúl Vale ya venía de un matrimonio, fruto de esta relación nacieron sus hijos mayores Raúl y Lourdes; cuando conoció a Angélica María, quien fue a verlo a un centro nocturno y ahí quedó prendada del talento del actor y comediante, porque además de ser compositor dominaba alrededor de 15 instrumentos.

"Dije, qué bien canta, qué bien compone, qué chulo muchacho. Me invitó a salir y esa noche me enamoré de Raúl Vale, me enamoré de su talento pero también era adorable y simpático, tan bohemio y te compone canciones, pues me volvió loca y me casé", dijo la intérprete de "Eddy, Eddy" en una entrevista para el programa "En compañía de...", que conducía el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Archivo EL UNIVERSAL.



Matrimonio y polémica

Su enlace se dio en 1974, en medio de la expectativa y la polémica, comenzando porque Angélica María estaba embarazada y él era un artista relativamente nuevo en comparación con la trayectoria de su esposa, por lo que debió lidiar por mucho tiempo con las versiones de que estaba con ella por ganar fama y además dinero, porque aseguraban que la novia de México lo mantenía; pero esto no era lo peor que tuvo que aguantar la cantante.

"El único defecto que tenía Raúl era ser cusco, se echó a medio mundo, a casi todas mis amigas, me enteré después de que me divorcié que con ésta y con la otra", contó Angélica María en la misma entrevista.

Ella aseguró que era un hombre muy discreto con sus aventuras, por lo que ella se daba cuenta de sus infidelidades a través de sus canciones, pero no soportó una más cuando descubrió el idilio que tenía con Arlette Pacheco y fue cuando escribió el tema "Que me perdonen las dos", pero fue Irma Serrano quien se lo confirmó.

Quien fuera una de las estrellas juveniles más cotizadas de los 60, aseguró que fue en ese instante que le sacó todas sus cosas a Raúl Vale y le dijo adiós, justo cuando su hija Angélica Vale estaba entrando a la adolescencia, tenía 14 años, y sufrió terriblemente la separación de sus papás, estuvo tan molesta con su padre que tardó dos años en volverle a hablar.

El romance con Arlette Pacheco

El enamoramiento entre Arlette Pacheco y él se dio muy parecido que con Angélica, ella fue a verlo en un show, se impresionó al verlo y fue a felicitarlo hasta la suite del hotel donde se presentaba; la actriz aseguró a la periodista Mara Patricia Castañeda, que en ese momento no pasó a más y se dejaron de ver por muchos años, hasta que coincidieron en Acapulco en un evento de la disquera a la cual los dos pertenecían y dijo que ahí fue cuando se desató la versión de que mantenían una relación, la cual señaló, se dio más adelante.

Pero contrario a lo que ya había dicho, Pacheco compartió en el programa "Sale el Sol" lo siguiente: "Sí me disculpé con ella (Angélica María), sí le dije: ' Perdóname, yo nunca te quise lastimar, me enamoré'. Ella me dijo: 'Lo entiendo, a mi me pasó lo mismo con Lourdes (la primera esposa de Vale)'. Pero sí me afectó de alguna manera porque no le puedes ir explicando a cada persona".



Archivo EL UNIVERSAL.



Instagram arlettepacheco18.

Incluso en una revista de circulación nacional confirmó la infidelidad de Vale con ella por tres años, cuando todavía él seguía casado con Angélica María, algo de lo que estaba arrepentida por el daño que había hecho.

"Me invitó a cenar pero no hubo cena, pasé la noche con él y a la mañana siguiente me llevó a mi hotel", confesó Pacheco sobre su primer encuentro con Raúl Vale, a quien terminó después de un tiempo y cuando ella comenzó otra relación éste enfureció y entonces sí se separó de Angélica María para casarse 10 días después con ella.

Las infidelidades siguieron

Arlette Pacheco y Raúl Vale contrajeron nupcias el 29 de octubre de 1989 en Acapulco, y estuvieron casados durante 7 años, tiempo en que procrearon a Nicole y Carla, quienes mantienen una relación cercana con Angélica Vale, pero la luna de miel se terminó cuando ahora fue Arlette quien descubrió una nueva infidelidad del venezolano.

La actriz recuerda que ella siempre viajaba de Puerto Vallarta, donde vivía con el cantante, a donde éste se fuera a presentar, pero en una ocasión sus hijas enfermaron y tuvo que quedarse en casa, fue ahí que se dio el romance entre Raúl Vale y su corista Hanny Sáenz, quien era 31 años menor que él.



Archivo EL UNIVERSAL.

"La verdad es que Arlette se enamoró y mi papá siguió de loco, ¿Qué te puedo decir?, entonces ya después a la pobre de Arlette le tocó. Ya con ese papá o aprendes a quererlo tal cual es o tráumate para toda la vida", declaró al respecto Angélica Vale en un programa de televisión.

Un año después de su divorcio con Pacheco, Raúl Vale se casó con Hanny Saenz el 9 junio de 1998, en un bello jardín en Toluca y después se fueron de luna de miel a Las Vegas.

Esta unión duro hasta el momento de la muerte de Raúl Vale, el 7 de diciembre de 2003 debido al cáncer de pulmón. Hanny se enfrascó en un pleito legal con los hijos de Raúl Vale, quien al final cambió su testamento y no la dejó a ella como heredera universal sino sólo como una de las beneficiarias, perdiendo al final la disputa.



