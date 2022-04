La forma de contar el chiste de Chris Rock provocó la reacción de Will Smith

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre quién fue la víctima y quién el victimario en el encuentro violento entre Will Smith y Chris Rock, en la reciente entrega del Oscar. Pero se trata de un tema en el que hay envueltos diversos factores, explica el especialista Daniel de Jesús Ventura.



“Se tiene que ver con el contexto en el cual se realiza un chiste, no es lo mismo hacerlo a un amigo sobre su calvicie que a una persona o grupo con quienes has tenido conflictos; cuando uno emite un chiste debe ser consciente del contexto en el cual se realiza”, comenta el licenciado en Psicología y maestro con residencia en Terapia Familiar, por la UNAM.



Fue el pasado 27 de marzo cuando, durante la entrega de los premios que reconocen a lo mejor del cine estadounidense e internacional, el comediante Chris Rock fue abofeteado por el actor Will Smith, esto luego de que Rock hizo un chiste sobre la esposa de Will, la actriz Jada Pinkett-Smith.

Rock dijo que esperaba ver a Jada en la película “G.I. Jane 2”, haciendo referencia a la película en la que Demi Moore se rapó la cabeza, ya que Jada luce rapada a raíz de la alopecia que sufre. Tras las risas del público, Smith se levantó de su lugar, subió al escenario y golpeó a Rock para después, ya desde su lugar, decirle -utilizando una mala palabra- que no hablara de su esposa.



“Hay que tomar en cuenta las relaciones intrapersonales que se dan en ese momento, la primera es con su esposa, con quien debe tener códigos y formas de relacionarse; el segundo vínculo es con Chris Rock, con quien no tenía una amistad y sí un historial de desencuentros, y la tercera es consigo mismo, cómo Will Smith se asume en ese contexto, un lugar público donde se encuentra la crema y nata del cine”, detalla el psicólogo.



De acuerdo con Daniel de Jesús, especialista en Terapia Sistémica y académico de tiempo completo, una de las funciones que la risa cumple es liberar tensiones en situaciones complicadas como un velorio, un examen o cualquier otra que implique estrés; es además un arma que puede ser utilizada con fines específicos.



En el marco de este hecho histórico para la televisión estadounidense, el experto comparte en entrevista un análisis respecto de la reacción violenta de Will Smith, tomando en cuenta diversas teorías.



El investigador dice que, como indica la teoría psicoanalítica del humor, se trata de algo que libera a las personas, sin embargo, como señala la teoría de la denigración, también discrimina, minimiza o ridiculiza a un grupo ajeno al propio.



Tal fue el caso del chiste realizado por Chris Rock en la ceremonia del Oscar.

Bajo las premisas de la teoría de la interseccionalidad, o bien las distintas variables que se relacionaron en lo ocurrido, el psicólogo señala:



“El hecho de que quien haya reaccionado de forma violenta fuese un hombre ya tiene implicaciones culturales; no es lo mismo que si una mujer hubiera defendido a Jada, así como ser de raza negra, lo cual ya determina la reacción de Smith, pues es una raza que históricamente ha sido discriminada”.



De hecho, durante su discurso tras ganar el Oscar a Mejor actor por “King Richard”, Smith señaló sobre los hechos que era un acto de justicia por soportar tantas burlas al interior de la industria.



“Lejos de quien emite el mensaje, quienes lo reciben pertenecen a una minoría, y evidentemente ya deben estar más que hartos de recibir este tipo de burlas”, precisa Ventura.



Otros puntos que se relacionan con su reacción y cómo se analiza la misma tienen que ver con situaciones culturales.



“No debemos perder de vista que quien reaccionó de forma agresiva fue un varón, que no es lo mismo si hubiera reaccionado una mujer, una amiga de Jada Pinkett; además es un varón de raza negra, que ya lo ubica en una de las minorías”.



Todas estas variables, aunadas al contexto en el que se dio el hecho, fueron factores que influyeron en Smith para reaccionar de forma agresiva, afirma el especialista.



“¿Qué es lo que se pone en juego, tomando en cuenta las relaciones? La dignidad y el bienestar de su esposa, su propia dignidad como esposo, el prestigio que tiene como figura pública, como hombre, y al final su reacción dejó todo eso intacto porque, si no hubiera hecho nada, de igual forma hubiese sido criticado. No hacer también es hacer”.



Estudios de la teoría de la denigración señalan que el humor propicia las opiniones prejuiciosas en contra de ciertos grupos, el investigador coincide con ello, y describe que el papel del lenguaje es muy importante, para entender la intención de un chiste.



“Puede parecer que lo único importante es cómo se toma el chiste, pero también hay que tomar en cuenta con qué intención se emite, en esta ocasión fue mal intencionado. El lenguaje tiene un papel muy importante, no sólo nos sirve para describir el mundo sino también para crearlo, una realidad psicológica”, y concluye que los chistes también propician la creación de realidades, por mucho que estén disfrazadas de chiste.

“El humor es un arma muy poderosa para lograr muchas cosas y en este caso logró su objetivo, que era burlarse, lo cual provocó la reacción de Will Smith”, finaliza.