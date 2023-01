La ex de Marc Anthony nos muestra la manicura ideal para este 2023

Shannon de Lima es una de las modelos venezolanas más queridas de su país, pero tras haber participado en diversos concursos de belleza, la joven también consiguió fama a nivel internacional.

Sin embargo su nombre se volvió conocido tras casarse con el músico Marc Anthony en 2014, pero su relación no duró mucho y en 2016 decidieron separarse y divorciarse.

Shannon de Lima tiene actualmente más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, y en dicha red social siempre comparte fotografías y videos de su día a día, de sus looks e incluso de algunos consejos y rutinas de belleza y entrenamiento.

Recientemente Shannon de Lima se volvió viral en Instagram tras compartir en sus historias cuál es el color de esmalte que ha elegido para llevar en sus uñas. Se trata del tono ‘Funny Bunny’ de la línea OPI Nails.



Foto: Shannon de Lima. Fuente: Instagram @shadelima

De esta forma Shannon de Lima se suma a la tendencia de manicura conocida como “Rich Girl Nails”, la cual busca una manicura o un diseño de uñas limpio, básico, donde se usen colores nude y donde la uña se vea prolija.

El esmalte de uñas ‘Funny Bunny’ de OPI que usó Shannon de Lima es una excelente opción tanto para aquellas que deseen una clásica manicura francesa como para aquellas que busquen un tono blanco súper cubritivo y prolijo para el invierno. En caso de no encontrar este esmalte específico, se puede reemplazar por cualquier otro esmalte pero que no tenga un acabado color blanco papel, ya que se trata de un color más relajado y no tan llamativo.



Incluso este tipo de color de esmalte es súper versátil para lucir con cualquier outfit, ya que no es tan llamativo como cualquier otro color que se use ahora en esta temporada. Otro color de esmalte ideal para conseguir el resultado “Rich Girl Nails” es aquel que esté dentro de la gama del blanco tiza, o del blanco marfil.