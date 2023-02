La dura confesión del exesposo de Ludwika Paleta y padre de uno de sus hijos

Si bien el acoso sexual es algo que invade mayormente a las mujeres y que el mundo de las artes escénicas no está exento, ha sido el exesposo de Ludwika Paleta quien ha mencionado que también pasó por incómodos momentos en castings o audiciones durante su carrera.

Plutarco Haza transita sus 50 años y es uno de los actores más consagrados del país, así lo confirman sus tres premios dentro de la actuación y varias nominaciones. Pero en una entrevista reciente con la prensa, el histriónico confesó que, al igual que muchas mujeres colegas, sufrió acoso sexual.

Leer más: El hijo de Ludwika Paleta el próximo galán de la televisión y ¿la música?

La experiencia del padre de Nicolás Haza (el hijo que tuvo con Ludwika) lo hizo tener más empatía con las mujeres víctimas de acoso y abuso sexual. Así fue que relató: "Yo también viví acoso de algún director de casting y de algún director de cine en su momento”.

Leer más: Plutarco Haza completa su "Prueba perfecta"

El artista sonorense, además, mencionó: “Salí llorando de ahí, pues te pones a los madrazos. Dices 'un pasito más y te rompo la cara' ¿No?”. La expareja de la actriz polaca naturalizada mexicana confesó que el director que una vez se propasó con él ya no vive, porque falleció hace unos años.



“Yo soy norteño, obviamente no iba a pasar esa línea y no te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, pero obviamente es igual de humillante y terrible", fue la declaración de Plutarco Valdés Haza. Y luego agregó: "Era un director que yo admiraba mucho entonces la verdad por eso me dolió tanto porque la verdad iba muy ilusionado y yo estaba muy chavo…”.



El relato del actor finalizó después: “Como que me quiso ligar. Me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo. Me pude zafar de una manera más cordial y elegante y luego no me volvió a llamar para casting, pero también es acoso”.