La desnudez hace sentir a Hilary Duff “vulnerable, pero poderosa”

La actriz Hilary Duff festejó el Día de las Madres y venció todos sus miedos posando desnuda para una revista, cuyas fotos que compartió en su cuenta de Instagram sorprendieron a sus 21 millones de seguidores.

Duff detalló que, aunque fue “aterrador posar desnuda” lo hizo para mandar un mensaje de la importancia que es vivir una vida saludable y su cuerpo es el resultado del ejercicio y una alimentación sana.

“Esto fue aterrador... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón!”, escribió en la publicación.

Rodeada de un equipo de mujeres fue que aceptó la propuesta de la revista Women’s Health para quitarse la ropa la cantante de temas como, “Fly”, “Wake up”, “So yesterday”, “With love”, entre otros, quien también explicó que se sintió “vulnerable, pero poderosa”.

“Me sentí fuerte y hermosa. Me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que sea que use normalmente. Gracias a todos los que normalizaron esto para mí y me apoyaron con cumplidos y amor”, expresó.

Su visita exprés a México

Hace unos días Duff vino al país sólo a disfrutar del concierto del grupo estadounidense The Killers, y ya estando en la ciudad decidió quedarse un par de días más para pasear y en su recorrido decidió firmar autógrafos y tomarse selfies con sus fans.



Entre otros lugares, por la colonia Roma junto con su esposo Matthew Koma, en donde también fue interceptada por varios fanáticos que presumieron su encuentro en redes sociales.

Fue desde antes del concierto de The Killers, cuando algunos asistentes se dieron cuenta de su presencia, porque la actriz como una fan más de Brandon Flowers, recorrió primero por los puestos de souvenirs y envés de irse al área VIP, decidió quedarse en el area general y disfrutar de una michelada.

Su humildad y agradecimiento con sus fans fue elogiado por los mexicanos quienes compararon su comportamiento con los integrantes de la banda estadounidense, quienes no quisieron dar fotos, ser fotografiados y mucho menos dar autógrafos a sus seguidores que esperaron por horas afuera del hotel donde se hospedaban

Su carrera

Hilary empezó su carrera a los seis años haciendo varios anuncios para la televisión, hasta que en 2001 fue seleccionada para dar vida a "Lizzie McGuire" para el programa homónimo que la catapultó a la fama.

Fue en 2010 que tras tres años de noviazgo, contrajo matrimonio con el jugador de hockey Mike Comrie, con él tuvo un hijo nacido en 2012 llamado Luca Cruz. Más tarde se divorció y desde 2017 está en una relación con el músico Matthew Koma con quien tuvo su seguda hija en 2018, llamada Banks Violet y en marzo de 2021 nació su tercera hija, llamada Mae James Bair.

Su último álbum fue "Breathe in breathe out", salió en 2015 y aunque en 2016 aseguró que su próximo disco sería lanzado pronto, hasta el momento no ha sacado nada nuevo.

En la actualidad, la actriz estadounidense participa en el spinoff "How I Met Your Father", donde comparte reparto con otras actrices y otros actores que, como ella, saltaron a la fama durante la adolescencia, como es el caso de Leighton Meester ("Gossip Girl") y Josh Peck ("Drake y Josh").

