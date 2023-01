La "desaparición" de González Iñárritu, y el accidente de Jeremy Renner, entre lo más leído de la semana

Después de tener un fin de año muy movido promocionando su más reciente film "Bardo", la cual quedó en la lista corta de posibles nominadas al Premio Oscar de entre 80 filmes, el director Alejandro González Iñárritu ha decidido alejarse de los reflectores y desaparecer, para aprovechar y descansar un poco mientras llega el momento del anuncio de los nominados a este reconocido premio, lo cual sucederá a finales de enero, pero su retiro ha sido en serio, porque ni siquiera la gente de Netflix ha podido localizarlo.

Un Avenger caído

El domingo pasado el actor Jeremy Renner, quien da vida a Ojo de Halcón en la saga Avengers, del universo Marvel; sufrió un aparatoso accidente en las cercanías de su casa, cuando después de usar su tractor Pistenbully, un vehículo de siete toneladas, para remolcar uno de sus autos que se había atascado en la nive, éste caminó solo justo cuando el actor había descendido de él, pero en un intento por detenerlo Renner intentó subir de nuevo al tractor pero terminó siendo arrollado.

Gracias a la llamada de un vecino al 911 el actor pudo ser trasladado a un hospital, donde lo reportaron grave debido a las lesiones que presentó en el tórax y en otras partes del cuerpo, pero afortunadamente evolucionó tan bien que el martes fue el mismo Jeremy quien a través de un video agradeció el apoyo a sus seguidores, pero señalando que aún se sentía confundido; a lo largo de la semana en sus redes sociales este "superhéroe" ha compartido momentos en el hospital, desde la convivencia con su mamá y hermana, hasta al lado del equipo médico que lo ha estado cuidado, mostrando que está bien.



Mal chiste de Chapoy

El pasado 5 de enero se vivieron momentos de caos y violencia en el municipio de Culiacán, cuando se realizó la detención de Ovidio Guzmán alias "El Ratón", uno de los herederos de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" líder del Cártel de Sinaloa; por lo cual hubo bloqueos, vehículos quemados y balaceras alrededor del aeropuerto, con el fin de detener el traslado del narcotraficante a la Ciudad de México.

Pero hubo quienes tomaron esta situación como si fuera una broma, como la periodista de espectáculos Pati Chapoy, quien a través de su cuenta de Twitter subió una imagen donde se ven dos imágenes, en la primera hay una flecha con el nombre de Sinaloa y la segunda se ve a los Tres Reyes Magos con el mensaje de "Nos vemos en 2024"; de inmediato las críticas le llovieron a la especialista en espectáculos por parte de los usuarios de esta red social, quienes destacaron su falta de sensibilidad ante la situación y el más gusto de su chiste.



La relación de Tim Burton y Jenna Ortega

En un encuentro de zoom fue como la actriz Jenna Ortega convenció a Tim Burton de quedarse con el papel de Merlina, así lo contó ella en una entrevista donde señaló que fue el cineasta quien la buscó y cuando se vieron de manera virtual, ella estaba cubierta de sangre artificial, ya que estaba rodando una escena de la película "X".

"Cuando conocí a Tim Burton para mi audición, acababa de hacer (mi escena de muerte en ‘X’), así que tenía sangre en el escenario y sudor de glicerina en mi cabello y un corte masivo en mi cara. Había estado despierta durante más de 24 horas. Me conecté al Zoom y él realmente se rió, me hizo reír. Pensé que era entrañable”, señaló Ortega.

Fue así que esta joven de tan sólo 22 años, de origen puertorriqueño y mexicano, fue contratada para el papel de Merlina Addams, que la ha vuelto tan popular, pero ella ya tenía camino andado con trabajos como "Scream", "You" o "Jane the Virgin", entre otros más.

Critican a Sergio Mayer

Cuando el actor y cantante Sergio Mayer desepeñó un puesto público como diputado federal, siempre lucía correcto y elegante al vestir, pero en diversas ocasiones rompió con lo establecido, como cuando uso una falda y botas industriales en una alfombra roja, o como en días recientes, cuando apareció con las uñas pintadas de negro, aretes y accesorios darks, en un estilo que él definió como "disruptivo".

Él aseguró que sus hijas no aprueban del todo sus looks, incluso, le han pedido que no lleve aretes cuando pasa por ellas a la escuela. Pero al parecer, ellas no son las únicas que no ven con buenos ojos la manera de vestir del expolítico, ya que tras darse a conocer las imágenes en las que presume su nuevo estilo, al también productor le llovieron las críticas en redes sociales.

Los usuarios de Twitter se fueron en contra de Mayer al asegurar que pintarse las uñas no tiene nada de osado, pues en tos días ya es común que los hombres heterosexuales lo hagan; incluso era una característica de otras figuras públicas, como el exjugador de Pumas, Francisco Palencia: "Que innovador", "Paco Palencia lo hizo primero", "Uy, que valiente, que osado. Eso diría si estuviéramos en 1950", por mencionar algunos.

rad