La conductora Mariazel anuncia con foto familiar que está embarazada

La conductora Mariazel y su esposo, el actor Adrian Rubio agrandarán la familia con la llegada de un segundo bebé a su familia, así lo dieron a conocer a través de redes sociales con una foto familiar en la que aparecen junto a su hija Laia, una prueba de embarazo y un untrasonido.

La noticia del segundo embarazo de Mariazel fue confirmado por la propia conductora, quien acompañó la foto familiar con el mensaje: "La familia crece. Estamos muy felices de compartir con ustedes esta hermosa noticia. Seremos papás nuevamente y Laia una gran hermana mayor. A los que ya se lo imaginaban, ¡qué observadores eh!", se lee.

Mariazel, de origen español, comenzó su carrera en TV Azteca, para después sumarse a las filas de Televisa, donde es rostro conocido en programas deportivos como "Tu Tribuna", "Ponte fit", "¿A quién le vas?", "Más deporte" y "La Jugada".

Mariazel comparte con sus seguidores que está embarazada.

Mariazel será mamá por segunda ocasión

Mariazel, de 43 años, se convertirá en madre por segunda ocasión a los 43 años, así lo informó a través de una foto y un video en el que aparece junto a su hija y su esposo, el actor mexicano Adrián Rubio, con quien comenzó una relación sentimental en 2005.

Mariazel y su familia anuncia la llegada de un nuevo intengrante.

El pasado 14 de febrero, la conductora le dedicó un amoroso mensaje a su marido en el que le recordaba lo importante que es para ella y lo mucho que lo ama.

"¡Mi cita perfecta en este 14 de febrero y desde hace uh! Amo amarte y amo ser amada por ti… Después de tantos años puedo decir que te amo más que nunca, porque he ido entendiendo el significado real de esa palabra. Aceptar al otro tal y como es, hacer equipo, llegar a acuerdos, ceder, no juzgarnos, procurar la libertad del otro, cuidarnos, cuidar los detalles, cuidar nuestra intimidad, ser comprensivos, tolerantes, valorarnos, motivarnos cada día, respetar nuestra individualidad y nuestras decisiones, ser leales uno con el otro y con nosotros mismos, apoyarnos, no depender de ti ni tú de mí pero disfrutar de tenernos, procurarnos, alegrarnos por los logros de cada uno y ayudarnos a levantar cuando hemos caído. ¡Elegirnos casa día! Estar para el otro en las buenas y más aún en las malas. Solucionar los problemas, siempre desde el cariño y el respeto. ¡Para mi eso es el amor y lo aprendí contigo! Te amo".

Mariazel y su familia.

Mariazel es una conductora muy querida por el público, por lo que las felicitaciones por su embarazo no se hicieron esperar en las redes, donde algunos ya sospechaban que la conductora podría estar esperando un segundo bebé, pero fue hasta ahora que lo confirmó mostrando pruebas.

"Gracias por todos los hermosos mensajes que nos han escrito, estamos que no cabemos de la felicidad", se lee en un segundo mensaje.

