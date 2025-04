La película mexicana de acción “Contraataque” no solo pegó con tubo en plataformas, también ha provocado que Netflix le pida a sus productores una secuela o algo igual de frenético. El proyecto, que evitó arriesgarse en cines por no tener garantía de taquilla, terminó convirtiéndose en sorpresa viral. Pero lo que nadie esperaba es que su protagonista, David Calderón, se volviera el nuevo crush de las fans. Él interpreta al “Doctor” —un tipo rudo y misterioso— y ya le escriben cosas como: “¿A qué hora consulta, doctor? Porque me duele aquí”. Calderón viene del teatro y apenas se asoma al mundo audiovisual, pero parece que llegó para quedarse.

La ley de cine, ese eterno cuento de nunca acabar... ahora sí va(dicen)

Después de tres sexenios en los que se ha prometido y prometido, parece que este 2025 podría ser el bueno para la nueva Ley de Cine. Según voces dentro del sector, el texto ya revisado entraría a la Cámara de Diputados en la segunda mitad del año y se votaría con respaldo de todos los partidos. El miedo, eso sí, es que llegue a Presidencia y se quede guardada en un cajón, como pasó con Peña Nieto y AMLO, quienes prefirieron no moverle y dejarlo para “la que sigue”. Ahora el balón está en la cancha de la siguiente administración… si no lo vuelven a patear.

La cinta protagonizada por Al Pacino se ha convertido en un clásico del cine. Foto: IMDB.

El tesoro de Gabriel Figueroa, escondido en una sala de juntas

En uno de los salones de conferencias de los Estudios Churubusco hay una joya cinematográfica que pocos notan: una de las cámaras que usó Gabriel Figueroa para filmar clásicos como “La perla” y “María Candelaria”. El aparato, que data de 1945, está ahí sin letrero ni reflector, como si no importara. La razón, dicen, es que por los materiales con que está hecha no puede estar al aire libre. Pero lo triste es que no está exhibida como debería. Existe desde hace dos décadas un proyecto de museo del cine mexicano, y esta pieza sería parte central… solo que el museo sigue sin espacio, sin dinero y, al paso que vamos, sin fecha.

Según la propuesta del Ejecutivo, Estudios Churubusco tendría tres millones de pesos menos que este año. (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

