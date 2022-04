La chef Betty lista para dar un paso más en tv

Han sido 10 las temporadas en las que la chef Betty Vázquez ha podido conectar con cocineros y cocineras de distintos lugares de México y el extranjero, algunas celebridades y también niños que desde muy temprana edad han adquirido el amor por la cocina, los ingredientes y el buen comer.

En el marco de estas 10 entregas en tv que han transcurrido en siete años, la chef comparte que ha sido quien más ha aprendido en todo este proceso, tanto que no descarta en algún momento llevar más ideas para materializar en la pantalla.

“Lo platiqué con dos o tres personas en la televisora (para hacer algún programa), primero tendríamos que cerrar un ciclo de MasterChef, no sé cuantas temporadas le falten, lo mío ha sido el turismo y la gastronomía, yo fui de las primeras personas que habló del turismo gastronómico, de que no puedes viajar sin comer y tienes que ir a las localidades para conocer sus productos, eso sería lo siguiente”, comparte.

Actualmente, Betty participa en la versión Junior de la franquicia, que está al aire en TV Azteca, y ya firmaron para una más, por lo que no tiene urgencia de lo demás. También, dice, en estos años no la han intentado jalar a otras televisoras, y aunque lo hicieran, ella tiene muy claro que no quisiera moverse de allí.

“Soy una persona muy fiel a mis querencias, la primera oportunidad que tuve fue con Azteca y no me iría a otra televisora a hacer otros programas, Azteca tiene proyectos para otras cosas”, asegura.

Si se acaba MasterChef señala que se irá agradeciendo la que considera una oportunidad de vida única en un programa que cambió la televisión nacional.

“He vivido del turismo, conozco el país, he hecho mochila y grandes viajes a grandes hoteles, muchas conferencias, hay mucho de la chef que aún no conocen y a lo mejor en algún momento a la televisora le interesa conocer esa faceta”.

Feliz de estos siete años de trabajo, la chef, quien tiene un restaurante en San Blas, comenta que su esencia sigue siendo la misma que cuando comenzó este programa, pero el aprendizaje ha crecido mucho y lo mismo la popularidad.

“La persona no cambia, cambia la popularidad, ya no te puedes portar mal porque todo el mundo te ve (risas), pero ese tipo de cosas te hacen más sensible. La esencia no cambia”.