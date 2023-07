"La casa de los famosos" vuelve a ser acusada de fraude, videos revelarían a los integrantes recibiendo instrucciones

Aunque recientemente la productora del muy polémico reality, "La casa de los famosos", ha salido a desmentir la famosa lista que circuló en redes sociales y en la que se habría filtrado el nombre del ganador y hasta el orden de los expulsados, ahora el programa se encuentra envuelto en un nuevo escándalo.

En redes sociales han vuelto a acusar a la emisión más vista de Televisa de un nuevo fraude, pues varios usuarios aseguran que durante la madrugada, cuando el público no estaría observando las transmisiones en vivo, los participantes son llamados para recibir instrucciones por parte de los guionistas.

Las especulaciones empezaron a surgir por un video que ya circula en internet y donde se puede ver a Wendy, Emilio y Bárbara Torres en la cocina de la casa muy atentos a lo que una persona les decía, lo extraño es que la imagen de esta persona jamás sale a cuadro, lo único que se puede percibir son sus manos, supuestamente, dando indicaciones.

Esta es la presunta lista en la que se revela el ganador del reality.

"Fraude. Producción entra a dar instrucciones en la madrugada, se ven las manos de los guionistas", se escucha en el video. "Cuando se dieron cuenta solo quitaron audio y cambian de cámara", señala la grabación que fue tomada directamente del 24/ 7 que puede verse en Vix.

Dicho material no ha pasado desapercibido por los fans del programa quienes no dudaron en reaccionar y hasta aseguraron que esta situación explicaría porque los habitantes pueden hablar sobre temas que pasan en el exterior y de los que no deberían estar enterados: "¿A apoco creían que es casualidad que hablan de temas como lo del Titanic o de la muerte de la señora Talina?", "Manipulan nuestro tiempo, pensamientos y sentimientos. Ya no hay engancharse", "Televisa siendo Televisa", "Todo está actuado y coordinado, ellos tienen un guión y ya saben cuando salen", "Me siento como cuando supe que los reyes magos eran los papás", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.









Pero también hubo quienes salieron en defensa del reality y aseguraron que, de haber visto la transmisión completa, se hubieras dado de cuenta que el dueño de las manos era Paul Stanley, echando abajo la versión del fraude.

Hasta el momento la producción no ha hablado al respecto, pero este no es la primer controversia de esta índole en la que el reality se ha visto envuelto, también de dijo que Galilea y Stanley intercambiaban mensajes en plena gala, mediante un tipo de lenguaje a señas, algo que la propia Montijo negó

