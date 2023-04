José José fue sin dudas uno de los cantantes más exitosos de la música en español. Su canción “El triste” sigue rompiendo récords en la actualidad y es una de las más escuchadas a nivel mundial.

Sin embargo existe una canción en específico que se dice que José José “robó” una canción de José María Napoleón, otro de los artistas más influyentes de la música en español.

Estamos hablando de la canción “Lo que no fue no será”, la cual le permitió a Napoleón ganar fama a nivel internacional, a pesar de que la misma no era de él. Incluso muchas veces José José se llevaba el crédito por la canción, a pesar de no haberla creado.

Todo comenzó en 1978 cuando José José lanzó su álbum de estudio número 13, el cual se tituló “Lo pasado, pasado”. En dicho disco había canciones que fueron compuestas por Juan Gabriel y por José María Napoleón.

“Lo que no fue no será” fue escrita por Napoleón, pero se la dio a José José para que la usara en su disco, sin pensar que la misma se convertiría en un gran éxito. Años más tarde, Napoleón realizó su propia versión de la canción, pero no le fue muy bien.

¿Quién es José María Napoleón?

José María Napoleón, es un cantante que nació en Aguascalientes en 1948. Es uno de los cantautores mexicanos más exitosos de la música en español, y se ganó el apodo de “El poeta de la canción”. “Lo que no fue no será”, “Vive”, “Eres” y “Ella se llamaba Martha”, son solo algunos de sus mayores éxitos.

Napoleón incluso ha trabajado también como actor en producciones como “Al rojo vivo” y “El privilegio de amar”. Sin dudas el cantautor es uno de los más exitosos de nuestro país y sigue cosechando éxitos en la actualidad.