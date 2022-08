Ana Bárbara había mostrado tener ciertas diferencias con Arturo López Gavito, con quien comparte críticas en “La academia”, pero esto cambió el domingo pasado, cuando la “Reina Grupera” le dedicó una sensual canción que el “Juez de Hierro” le reviró con un beso en la mano. No fue el único coqueteo de la noche por lo que algunos en redes sociales comenzaron a especular si habría algo más entre los dos.

López Gavito es muy hermético en sus relaciones, se sabe que se divorció de la madre de su único hijo, mientras que Ana Bárbara mantiene una relación con Ángel Muñoz, 15 años menor que ella.

Todo mi reconocimiento, admiración y cariño @anabarbaramusic. Es usted una estrella que cada día brilla más. Esta noche nos hizo brillar en @LaAcademiaTV pic.twitter.com/eD7mJ2vNtX — Arturo López Gavito (@algavito) August 8, 2022

Ahora que “Better Call Saul” sorprendió con el cameo de Bryan Cranston y Aaron Paul, protagonista de Breaking Bad, muchos criticaron que el personaje interpretado por Paul, Jesse Pinkman, se viera viejo. El productor ejecutuvo y director de Better Call Saul, Thomas Schnauz, decidió cerrar la boca de los que criticaron el aspecto físico, explicando que lo importante es el contenido narrativo, no la estética, que en todo caso pudieron arreglar con efectos digitales.

“Estamos contando una historia, y puedes involucrarte en ella, o simplemente pensar, ‘Jesse parece mucho mayor que en la escena original’. Decidimos ir en busca de la mejor narrativa y estoy feliz”, dijo.



Violeta Isfel suma este reto a su lista de fracasos

Violeta Isfel intentó hacer stand up pero se dio cuenta de que no es lo suyo. Nos cuenta que se esmeró para poder hacer reír, pero minimizó esta actividad, al grado de que no volverá a intentarla.

“No me sentí para nada cómoda, me paré en el escenario y escribí mi rutina y todo esto, incluso hasta tomé un curso para eso, pero no es la comedia donde yo navego bien: hay que saber dónde cae el chiste, qué ritmo, qué velocidad, qué está de más. Una locura”, dice la actriz.



